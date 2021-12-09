В Пентагоне объяснили, зачем Украине Javelin 1 9.12.2021, 9:21

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США не вводили каких-либо географических ограничений на применение этого оружия.

В 2021 году американский президент Джо Байден утвердил предоставление Киеву помощи на сумму $60 млн, в рамках который Украине также поставят комплексы Javelin.

Пентагон рассчитывает на ответственное использование Украиной американских противотанковых систем Javelin и рассчитывает, что те будут применяться лишь в качестве обороны. Об этом заявил представитель ведомства Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter, сообщает korrespondent.net.

"Мы ожидаем, что они будут использоваться ответственно и для целей самообороны", - сказал Кирби в ходе брифинга.

При этом он подчеркнул, что Пентагон не ввел каких-либо географических ограничений на применению комплекса на территории страны.

Известно, что США поставляют Украине системы Javelin с 2018 года, тогда страна получила 37 комплексов и более 200 ракет.

Напомним, что ранее Украина получила партию оружия из США. Оружие и боеприпасы доставлены в рамках предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.

Также в США призвали союзников поставить Украине оружие. Представитель Пентагона заявила, что другим странам необходимо снять ограничения на поставки летального вооружения Киеву.

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