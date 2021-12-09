«Агент говорила, что это отличный объект»: минчанка купила дом, а он разваливается 5 9.12.2021, 9:34

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Белоруска рассказала историю, которая стоила ей немалых денег и еще больших нервов.

«Я не понимаю, за что заплатила деньги. На что ушли $1700 в эквиваленте, если по итогу никто не виноват и ответственности не несет», — задается вопросом Виктория (имя изменено по просьбе героини), которая никак не может отойти от недавней сделки купли-продажи. Этой осенью девушка решилась на серьезный шаг — переезд в пригород, пишет onliner.by.

Однушка в столице по планам минчанки должна была плавно, по цепочке трансформироваться в симпатичный дом в пределах 20—30 километров от МКАД.

Виктория сама нашла подходящий объект на одной из интернет-площадок, а дальше завертелась история, которая стоила девушке немалых денег и еще больших нервов.

«Этот объект был из внутренней базы»

— Честно говоря, изначально я не собиралась обращаться в агентство, — объясняет свой подход девушка. — Но когда начала смотреть объявления, поняла, что риелторы «подмяли» под себя практически все объекты: куда ни набери — собственника не услышишь, хотя, на мой взгляд, это достаточно странно. Но ничего не поделаешь: контактов хозяев нет, поэтому приходится общаться с агентами.

Бюджет у минчанки был не очень большой, поэтому дорогущие коттеджи с газонами как на картинке пришлось отмести и сосредоточить поиски на среднем ценовом сегменте. Дом Виктория подбирала добротный, впрочем не исключая необходимость косметического ремонта: все же хочется сделать помещения под себя.

— В какой-то момент я нашла то, что искала, — полдома в Привольном: до Минска рукой подать и здание в хорошем состоянии. Набрала номер и попала в агентство, — вспоминает девушка.

Виктория не захотела, чтобы название агентства недвижимости фигурировало в статье. Говорит, не так это важно, поскольку все они работают по одним и тем же правилам и берут одинаковые деньги за свои услуги. Ее цель — просто предупредить белорусов, что доверять никому нельзя, иначе потом может оказаться слишком больно.

— С тем домом в Привольном, к сожалению, не сложилось, так как продавец повысила цену. Но мне предложили другой вариант.

Этот объект был из внутренней базы — его еще не успели выставить на всеобщее обозрение. Агент убеждала меня, что вариант просто отличный за те деньги, что за него просят.

Мол, такой не залежится, если они выставят его на продажу. А значит, надо поскорее брать. Я еще хотела поторговаться (даже если скинуть несколько сотен долларов с $30 000 по курсу, уже приятно), но мне сказали: нечего тут торговаться, считай, даром отдают. И если я не возьму за $30 000 в эквиваленте, он легко уйдет за $35 000.

Момент знакомства с домом девушка решила полностью взять на себя — специалиста не приглашала. Говорит, даже не подумала о таком варианте: все как-то справляются сами, вот и она положилась на порядочность продавцов и компетентность сотрудников агентства. И визуальный осмотр действительно не разочаровал.

— Конечно, было понятно, что дом не новый и возникнут какие-то нюансы, но в целом мне все понравилось. К тому же комнаты были заставлены мебелью, а попросить отодвинуть шкафы-секции я не догадалась.

Немного смутил разве что такой момент: когда я спросила у хозяйки, где выход на чердак, чтобы осмотреть крышу, та ответила, что его нет. Странно, но мало ли.

Еще мы не проверили котел: собственница заверила, что все в полном порядке и нет смысла его запускать, так как на улице тепло. В итоге меня все устроило, и мы решили, что можно заключать сделку.

Чтобы купить этот дом, девушке необходимо было продать свою квартиру, расположенную на улице Карла Либкнехта возле сквера. Однушку на последнем этаже хрущевки она когда-то приобрела за $40 500 по курсу и даже успела немного «отмарафетить»: поменять сантехнику, привести в порядок электрику, переклеить обои и подкрасить потолки. Ремонт потянул примерно на $2500 в эквиваленте.

— Так как я уже связалась с агентством, решила и продажу своей квартиры доверить им, рассчитывая, что профессионалы смогут выручить максимальную сумму. Как теперь понимаю, поступила так очень зря. Время шло, а от агента не было радостных новостей, только причитания: вот, приходили люди на просмотр, но никто больше $39 000—39 500 по курсу за вашу квартиру не дает. Причем звонила она мне по несколько раз в день, давая понять, что все плохо. В итоге убедила меня продать жилье именно за эту сумму. Еще и за свои услуги агентство взяло причитающееся.

А что-то целое есть?

Эйфория от сделки прошла, когда Виктория переступила порог уже своего дома. После того как бывшие хозяева вывезли все вещи, в том числе громоздкие шкафы, выяснилось, что один из углов дома разошелся от старости. Такая картина насторожила девушку, и она решила проверить, в каком состоянии находятся стены. Обещали деревянный каркасный дом с утеплителем, обложенный кирпичом, а что на выходе?

— Когда я раскрыла этот «пирог», была просто в шоке: утеплитель, заложенный в пустоты, оказался давно сгнившим и развалившимся. Это настоящее решето, а не стена! Дальше — больше: проконсультировалась с электриком, чтобы понять, как делать проводку, а он сказал, что будут проблемы. Установщик дверей посоветовал снять весь «родной» гипсокартон и полностью переделать стены.

А оконщик, видя эти дыры, мне просто посочувствовал...

Кровля, как можно догадаться, тоже оказалась с сюрпризом. Удалив старую пенопластовую потолочную плитку, девушка все-таки нашла выход на чердак. Но увиденному там не обрадовалась: «Крыша оказалась не полностью перекрыта рубероидом, есть дыры, в некоторых местах сквозит. Ее надо заново перекрывать». Котел, к слову, минчанка запустить так и не смогла.

— Конечно, я связалась с бывшими собственниками, но те вообще не поняли претензий: мол, зачем я трогала стены — достаточно было просто переклеить обои и жить себе счастливо. А ничего, что с похолоданием из этих стен-щелей дуть начало? В агентстве на все мои претензии ответ был один: а что вы хотели за $30 000, вот брали бы за $100 000, тогда разговор был бы другой; и вообще — мы дома не строим, а продаем, поэтому и ответственность несем только за юридическую сторону сделки. Даже чисто по-человечески никто не посочувствовал.

Но и это не последняя напасть, которая ждала Викторию: через несколько дней после покупки домой к ней пришли газовщики и отключили газ. Накануне зимы.

— Выяснилось, что бывшая хозяйка вовремя не выполнила необходимые требования, хотя ей и выдавали предписания со сроком исправления недостатков в 30 дней. И об этой проблеме меня никто не предупредил. И как теперь делать ремонт в доме, где нет отопления? Причем непонятно, когда оно будет. Получается, я несу ответственность за то, что не сделали прошлые хозяева.

Более того, я даже не знаю, когда смогу вернуть газ, потому как фронт работ достаточно большой. В реальности объем помещения котельной меньше, чем по техпаспорту, — получается, мне придется или все перестраивать, или покупать другой котел, который подойдет под размеры этого помещения. К тому же всю котельную надо обшить пожаробезопасными материалами, а также заложить окно, которого нет по плану. Во сколько это все мне обойдется?! — возмущена минчанка.

Тут мы подходим к одному из самых любопытных моментов. По словам девушки, данные в техпаспорте на дом и реальность очень расходятся: «пляшут» окна, площади помещений, дверные проемы.

— Этот момент меня смущал с самого начала, но в агентстве от ответов на прямые вопросы уходили: мол, объекты с такими расхождениями регулярно продаются, никто не проверяет, все спокойно. Я верила. И вот, когда мы уже заключали сделку и оформляли документы на землю в агентстве по госрегистрации на улице Папанина, я решила уточнить у девушки-специалиста, не будет ли у меня проблем из-за расхождения техпаспорта с реальностью. Только начала задавать вопрос, как, представляете, руководитель агентства недвижимости, который находился на сделке, толкает меня в спину: мол, молчи, иначе возникнут сложности. Я опешила, замолчала, а вот как оно вышло.

Куда смотреть, чтобы потом не плакать?

— Считаю, что это просто издевательство надо мной. И самый настоящий верх цинизма заявлять, что агентство ни при чем, не при делах и просто выполнило свою работу. О каком грамотном юридическом сопровождении сделки можно говорить, если даже техпаспорт не соответствует дому. Уж это-то специалисты из агентства должны знать!

А теперь считаем, сколько я потеряла: $1700 по курсу с меня взяли за обе сделки. Квартиру продала как минимум на $2500 в эквиваленте дешевле, чем могла бы (я смотрела, сколько стоят сопоставимые варианты). Получается $4200. В ремонт дома уже вкинуто $8000. И это далеко не конец, ведь только одна котельная потянет где-то $1000! А еще крыша, потолки… Страшно даже думать. И жить там все еще нельзя! А самое обидное, что продать этот дом, даже сделав в нем ремонт, я вряд ли смогу дороже $37 000 — я пообщалась с людьми и выяснила. То есть квартиру в Минске, как у меня была, я уже не куплю!

Такое ощущение, что меня просто развели на деньги. А ответственности никакой никто не несет. И ведь это мое единственное жилье!

Пережив все это, я хочу, чтобы другие люди знали, что старые деревянные дома — это самый настоящий кот в мешке. Поэтому надо десять раз подумать, прежде чем отдавать деньги. Снаружи все может быть красиво, а внутри… Да даже под теми же самыми пластиковыми панелями и натяжными потолками (или пенопластовыми «кассетами»), скорее всего, окажется грибок или потеки воды (или жуки, что еще хуже), которые вы не увидите, пока не снимете эти самые панели и потолки. А кто из продавцов разрешит это сделать?

С газовой службой — отдельный вопрос: надо самим пойти туда и выяснить, нет ли претензий к конкретному дому, иначе потом, как я, будете разгребать чужие проблемы.

«Агентство не несет ответственности за техническое состояние объекта»

Безусловно, несмотря на анонимность с обеих сторон, мы не могли не обратиться в агентство, которое сопровождало сделку. Руководитель АН подтвердил, что такая клиентка была и продажа щитового дома 80-х годов постройки состоялась. И что также надо понимать: качество строительства в таких старых объектах не может быть превосходным.

— В актах приемки-передачи, которые были подписаны Викторией, указано, что после осмотра дома претензий она не имеет ни к продавцу, ни к агентству. Также в договоре купли-продажи в отдельном пункте значится, что агентство не несет ответственности за техническое состояние объекта. Мы не имеем права вскрывать стены, проводить экспертизу и так далее, это может сделать покупатель самостоятельно, наняв профильного специалиста, — пояснил директор.

А что закон? Какие обязанности на агентство накладывает он и как быть с техпаспортом, отличающимся от реальности?

Если спор добровольно не разрешится, героине можно посоветовать обратиться в суд и поставить вопрос о качестве оказанных услуг. Ведь, заключая договор, каждая из сторон обязуется добросовестно исполнить взятые на себя обязательства. А в случае их нарушения риелторская организация рискует не только остаться без оплаты оказанных услуг, но и выплачивать потребителю штрафные санкции.

В данном случае важно понять, какие именно условия содержал заключенный между риелторской организацией и героиней договор.

Риелторские услуги должны быть перечислены в договоре (абз. 2 ч. 1 п. 27 Правил риелторской деятельности). Например, в одном случае это может быть предоставление лишь информации о наличии спроса и предложения на недвижимость в определенный период. В другом — сопровождение сделки с недвижимостью, а значит, оказание нескольких услуг на каждом этапе сделки: предоставление информации о спросе и предложении, выбор варианта и его осмотр; организация и проведение согласования условий предстоящей сделки, содействие в ее нотариальном удостоверении; помощь в подготовке (оформлении) документов для регистрации сделки; содействие в регистрации и т. д.

Поэтому героиня вправе поставить вопрос: соответствовали ли характеристики недвижимости указанным в договоре условиям; устраивал ли ее подобранный вариант; составлялся ли акт осмотра недвижимости и отражал ли он фактические обстоятельства и пр.

Суд будет оценивать каждый факт оказания каждой из указанных в договоре услуг. К числу доказательств могут быть отнесены: протокол согласования цены, который подтвердит согласование услуги и ее стоимость; акт осмотра недвижимости, подписанный обеими сторонами; акт приемки-сдачи оказанных риелторских услуг и т. д.

Кроме того, потребитель вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда, причиненного неисполнением обязательств риелторской организацией (если такой факт будет установлен судом).

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