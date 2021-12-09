«Шесть суток ничего не движется практически» 6 9.12.2021, 10:02

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Таких очередей на границах Беларуси с ЕС не помнят ни таможенники, ни водители.

Порядка 5 тысяч фур ждут выезда из Беларуси в Европу. В пункте пропуска «Привалка» в очереди около 400 большегрузов. Это не считая тех 60, которые полностью прошли оформление. В 50 километрах – еще один пункт пропуска «Брузги», пишет autogrodno.by.

Его пропускная способность несколько выше, чем в «Привалке». Однако из-за закрытия польского пункта пропуска движение там невозможно. Это также влияет на создание километровых очередей.

Сотрудники таможни, которые ранее трудились там, распределены на другие посты, сообщает телеканал "Гродно Плюс".

ДАНИИЛ ШАБАРОВ, ВОДИТЕЛЬ-МЕЖДУНАРОДНИК:

– Конкретно я отстоял где-то часов 6, это я по пропуску ехал. Кто по живой едет, тот меньше чем 6 дней никто не заезжает. Сейчас я заехал, оформился. Оформили быстро. Спрашивал по водителям, самый долгий 9 часов уже стоит уже в терминале. Вожу груз Беларусь – Калининград. Приобрел пропуск, чтобы быстрее ездить, больше зарабатывать. Но с такими очередями не получается вообще никак.

Из-за таких простоев водители не могут вовремя доставить груз. Ситуация осложняется еще и тем, что Европа с 25 декабря уходит на рождественские праздники. Осталось не так много времени, чтобы товар был доставлен заказчику, не говоря уже о том, что у многих сроки доставки закончились, когда они только въехали в терминал.

АЛЕКСАНДР КУЧИНСКИЙ, ВОДИТЕЛЬ-МЕЖДУНАРОДНИК:

– 6 суток – ничего не движется практически. Получается, рейс три недели на Европу, когда можно было раньше два сделать. Раньше еще года 2-3 назад я знал, что приезжал к шлагбауму в 4-5 утра вообще не было машин. Я не думаю, что увеличился парк настолько.

Сегодня, 9 декабря, выезда в Европу ожидают более 4500 фур. Это меньше, чем 6 декабря, когда был достигнут очередной антирекорд.

Польское направление:

ПП "Берестовица" - более 640 грузовиков

ПП "Козловичи" - более 900 грузовиков

Литовское направление:

ПП "Привалка" - более 250 грузовиков

ПП "Бенякони" - более 410 грузовиков

ПП "Каменный Лог" - более 640 грузовиков

ПП "Котловка" - более 410 грузовиков

ПП "Видзы" - более 280 грузовиков

Латвийское направление:

ПП "Урбаны" - более 620 грузовиков

ПП "Григоровщина" - более 350 грузовиков

По информации "Погранкомитета", появились очереди в украинском направлении.

Украинское направление:

ПП " Мокраны - более 90 грузовиков

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