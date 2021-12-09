Экономист: Попытка режима ответить на санкции выглядит наивно 2 9.12.2021, 10:14

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По ком ударит продовольственное эмбарго?

Лукашенковское «правительство» назвало 18 товарных позиций, которые запрещены к ввозу и реализации в Беларуси из стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства, Черногории и Швейцарии, пишет издание «Белорусы и рынок».

Как это отразится на белорусских потребителях?

Почему под контрсанкциями оказалась сельхозпродукция

Пресс-служба «правительства» сообщает, что за 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из указанных стран «продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более 530 млн долларов». Это очень небольшая доля белорусского рынка, считают эксперты.

За январь-октябрь 2021 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 14,1 %, за рубеж поставлено товаров на сумму около 5,4 млрд долларов США.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, белорусское продовольствие в январе-октябре поставлялось в 106 стран мира. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 10,4%; в страны Азии и Океании – на 33,4%; в страны ЕС – на 41,4%; в страны Америки и Карибского бассейна – на 56,5%; в страны Африки – на 9,7%; экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 32,9%.

В целом поставки в страны дальнего зарубежья, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, увеличились на 38,3%.

Разве граница с Россией на замке?

Руководитель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов не исключает, что открытая граница с Россией может стать причиной контрабанды. По его словам, непонятно одно: «у Беларуси открыта граница с Россией. А разве через Москву нельзя ввозить товары? Прямого запрета ведь нет.

А если можно завозить санкционные товары через Москву, то все это будет здесь, только немного дороже. Ушлые люди придумают, как обойти запрет, потому что, если есть спрос, всегда будет предложение».

По ком ударят контрсанкции?

— Конечно, есть чувствительные позиции, например, фрукты. Но МАРТ «отрабатывал» списки, критический импорт не должен попасть под санкции, — считает Виктор Маргелов.

По его мнению, контрсанкции почувствует на себе узкий круг белорусских потребителей – «богатые».

— Список товаров вроде большой, но он предназначен для очень узкого круга людей. Думаю, власти наказывают богатых, а более 90% населения и не заметят разницы: продукты будут замещены либо российскими, либо продукцией из тех стран, на которые эти санкции не распространяются. Многие переживают по поводу европейских вин. Что ж, привезут чилийские. Отдельные товары, например, «Джек Дэниэлс», пропадут с белорусских прилавков, но этот товар критичен для очень узкого круга людей, — отмечает В.Маргелов.

— Я как участник торговли продовольствием большой разницы не вижу: доля торговли европейским товаром в нашем товарообороте абсолютно мизерна. Это проблема больших магазинов, гипермаркетов: там присутствует большой ассортимент товаров — сказал Виктор Маргелов.

Попытка напугать мир выглядит наивно

— Любое вмешательство в свободу торговли ведет к ограничению конкуренции. Сокращение выбора не несет ничего хорошего прежде всего для белорусских потребителей. Это сокращает возможность выбора поставщиков для предприятий по переработке сельхозпродукции, сокращает количество деловых связей… В общем, ничего хорошего в этом нет, — считает экономист Сергей Балыкин.

По его мнению, масштаб белорусской экономики не способен нанести заметный ущерб «коллективному Западу».

С другой стороны, попытка напугать белорусскими санкциями весь мир выглядит наивно – белорусская экономика по сравнению с мировой настолько незначительна, что никто особо и не заметит контрсанкций. Кроме наших ближайших соседей — Литвы, Польши, Латвии. Небольшие производители из этих стран, возможно, и почувствуют контрсанкции.

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