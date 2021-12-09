В России массово исчезают банкоматы 3 9.12.2021, 10:24

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Это происходит на фоне резкого роста наличной денежной массы в стране.

Российские банки сокращают число банкоматов с рекордной за 7 лет скоростью, несмотря на резкий рост наличной денежной массы в стране, пишет finanz.ru.

За третий квартал 2021 года банкоматов по всей стране стало меньше на 3,8 тысячи штук, а накопленным итогом за январь-октябрь - на 8,7 тысячи, сообщает CNews со ссылкой на статистику ЦБ.

Темпы сокращения банкоматной сети ускорились кратно: за три квартала текущего года банки отключили в 3,5 раза больше устройств, чем за весь прошлый год (2,5 тысячи).

Причем процесс идет по нарастающей: в первом квартале банкоматов стало меньше на 1,992 тысячи, во втором квартале - на 2,858 тысячи, в третьем - на 3,826 тысячи.

На 1 октября по всей стране осталось 192,3 тысячи банкоматов, или одно устройство на 763 человека. Общее число банкоматов стало минимальным с 2012 года.

Тренд на сокращение банкоматной сети начался около 7 лет назад, хотя до этого банки стремительно наращивали количество устройств - с 65 тысяч в 2008 году до 237 тысяч в 2014-м.

Но процесс развернулся вспять после начала зачистки банковского сектора и атаки ЦБ на «обналичку». Плохо поддающийся госконтролю и обслуживающий теневые операции, оборот кэша попал под прицел регулятора, который поставил целью добиться перевода платежей преимущественно в безналичный формат.

В «Стратегию развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы» ЦБ прописал задачу увеличить долю безналичных расчетов до 75%.

«Те времена, когда ты приходишь в торговый комплекс, и там стоят пять-шесть банкоматов разных банков, они уйдут в прошлое», - предупреждал в июне глава российского представительства Visa Михаил Бернер.

В стране взят курс на снижение числа банкоматов, констатировал он, не уточнив, насколько стремительным может быть этот процесс.

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