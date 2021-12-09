Большие группы мигрантов с деревянными настилами пошли на штурм границы с Польшей 3 9.12.2021, 10:28

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За сутки польские пограничники отбили 80 нападений.

Большие группы мигрантов со стороны Беларуси продолжают каждый день пытаться штурмовать границу Польши.

За прошедшие сутки несколько больших групп мигрантов пытались прорваться через заграждение в районе Дубичей-Церковных и Черемши. Мигранты безуспешно пытались перелезть через забор с колючей проволокой при помощи деревянных мостов.

Всего за среду было зарегистрировано 80 попыток нарушения границы, сообщает Погранслужба Польши.

Wczoraj tj.08.12 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 80 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 23 osób #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinkach ochranianych przez placówki w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze duże grupy siłowo forsowały granicę. pic.twitter.com/Gs7eGpphFL — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 9, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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