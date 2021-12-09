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Большие группы мигрантов с деревянными настилами пошли на штурм границы с Польшей

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  • 9.12.2021, 10:28
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Большие группы мигрантов с деревянными настилами пошли на штурм границы с Польшей

За сутки польские пограничники отбили 80 нападений.

Большие группы мигрантов со стороны Беларуси продолжают каждый день пытаться штурмовать границу Польши.

За прошедшие сутки несколько больших групп мигрантов пытались прорваться через заграждение в районе Дубичей-Церковных и Черемши. Мигранты безуспешно пытались перелезть через забор с колючей проволокой при помощи деревянных мостов.

Всего за среду было зарегистрировано 80 попыток нарушения границы, сообщает Погранслужба Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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