Экс-глава Нацбанка: «Контрсанкции» ведут к упадку экономики Беларуси 5 9.12.2021, 10:35

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На смену европейским продуктам придут менее качественные российские товары.

Режим принял решение о введении так называемых «контрсанкций» с 1 января. Под запрет попадают мясо-молочная продукция, фрукты, овощи, кондитерские изделия, соль и другие категории.

Под запрет попадает продукция из ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногориии и Швейцарии.

Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич в беседе с Charter97.org рассказал, является ли это по-настоящему серьезным ответом на западные санкции:

— Тут ничего нового нет. Белорусские власти ухудшают уровень жизни белорусов – они не допускают качественные товары с цивилизованного мира на наш рынок. Будем жить хуже.

Станислав Богданкевич считает, что на смену «санкционным» товарам придут российские товары:

— Будут российские товары, менее качественные. Будут белорусские товары, которые сейчас лежат на полках и не реализуются. Качественные западные товары могут подорожать, но это будет больше связано с валютным курсом.

Экс-глава Нацбанка Беларуси считает, что власти нанесли себе серьезный имиджевый удар:

— Для того, чтобы к нам пришли новейшие технологии, достижения в области управления предприятиями государственными, частными и так далее, нужны хорошие отношения с цивилизованным Западом. А то, что у нас останутся хорошие отношения с Россией, Ираном или Китаем нам слабо поможет. 90 % открытий происходит в лабораториях США, Англии, Германии, Франции – там, где появляются нобелевские лауреаты. Мы можем сохранить восточный рынок, но в целом это будет вести к упадку экономики Беларуси. В этом главная проблема всех этих санкций. К нам не будут поступать новые инвестиции, технологии, знания.

Станислав Богданкевич считает, что «контрсанкции» абсолютно бессмысленны:

— Они не решают проблем ни для режима, ни для населения. Качественные товары, которые поступают с Запада, будет сложно заменить китайскими, продуктами из Кыргызстана или Казахстана.

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