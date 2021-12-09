В Минске отменили выступление Ингеборги Дапкунайте 1 9.12.2021, 10:48

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Ингеборга Дапкунайте

фото: ТАСС

Один из участников проекта ранее критиковал Лукашенко.

15 декабря в Минске планировалось выступление российского писателя Александра Цыпкина, а также актрисы Ингеборги Дапкунайте. Официально их проект отменили из-за коронавируса, но провластные телеграм-каналы сообщили, что причина — в политической позиции Цыпкина, пишет zerkalo.io.

На сайте kviki.by утверждается, что выступление не состоится «в связи с введением новых ограничений на проведение массовых мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией». При этом новая дата будет объявлена в ближайшее время.

Проведение было запланировано в столичном концертном зале «Минск».

Но на провластных телеграм-каналах открыто сообщили, что причина отмены — в политических высказываниях Александра Цыпкина. В августе 2020 года россиянин заявил, что не поедет к Лукашенко, и отрицательно оценил его личность. Заявление было сделано на одном из ютуб-каналов, являвшихся проектом «Комсомольской правды».

Проект «БеспринцЫпные чтения» был придуман в 2016 году. В его рамках современную российскую прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры.

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