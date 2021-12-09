SpaceX вывела на орбиту лабораторию для изучения устройства Вселенной 9.12.2021, 11:07

Фото: SpaceX

Проект стоимостью $200 миллионов реализуется NASA совместно с Итальянским космическим агентством.

Американская компания SpaceX совершила успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту малую астрофизическую лабораторию Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA для изучения устройства вселенной. Об этом сообщила компания в Twitter в четверг, 9 декабря.

Запуск был осуществлен в 01:00 по времени Восточного побережья США (09:00 по Минску) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Первая многоразовая ракета-носитель Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в пятый раз, примерно через 8,5 минут после старта совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

По данным NASA, в задачи миссии IXPE входит слежение за источниками рентгеновских лучей. Данные позволят астрономам лучше понять природу нейтронных звезд, черных дыр, квазаров, пульсаров и других астрономических объектов. Миссия будет также изучать активные ядра галактик.

На космическом аппарате массой 320 кг установлено три телескопа, предназначенных для измерения поляризованного рентгеновского излучения. Он выведен на экваториальную орбиту высотой 600 км через 33 минуты после запуска.

Срок службы лаборатории рассчитан на два года. Стоимость проекта, который реализуется NASA совместно с Итальянским космическим агентством (ASI), оценивается в $188 млн.

Напомним, 3 декабря SpaceX вывела на орбиту 48 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9. Также в космос были запущены два новых спутника геопространственной разведки.

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