Ученые обнаружили ягоду, которая снижает давление за 120 минут 9.12.2021

Специалисты Гарвардского медицинского центра провели эксперимент.

Гипертония является достаточно опасным заболеванием, способствующим развитию смертельных для жизни состояний. Инфаркты и инсульты являются наиболее частыми патологическими состояниями, в развитии которых главную роль сыграло высокое давление. Для борьбы с гипертонией разработано достаточно большое количество лекарственных препаратов, однако специалисты рекомендуют также обратить внимание на свой рацион питания и образ жизни, пишет newsyou.info.

Важную роль в данном случае играют ягоды и приготовленные из них напитки. Одной из самых эффективных в борьбе с высоким давлением оказалась любимая многими черника. О лечебных свойствах данной ягоды сообщается на страницах издания The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

При изучении составляющих соединений черники эксперты определили, что некоторые из них обладают гипотензивным свойством. Эти данные подтверждены результатами проведенного исследования, для участия в котором были приглашены 40 человек. Одной группе участников было предложено на день выпивать сок, полученный из 120 г ягод черники, другая группа добровольцев получала напиток-плацебо.

Во время проведения эксперимента специалистами Гарвардского медицинского центра всем участникам регулярно проводились измерения артериального давления, а также отслеживалась уровень расширения плечевой артерии у испытуемых.

«Полученные результаты весьма приятно удивили: оказалось, что лишь через 120 минут после употребления черничного сока произошло улучшение состояния артерий почти на 2%. Причем сохранение данного эффекта наблюдалось в течение целого месяца. Также было зафиксировано и снижение на 5 мм. рт. ст. артериального давления среди группы участников, которые употребляли сок из этих ягод», — сообщают исследователи.

