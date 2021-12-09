Беларусь превращается в логистический квест для Китая 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

9.12.2021, 11:21

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Сроки доставки товаров все более непредсказуемы.

На Жабинковском сахарном комбинате уволено более 30 человек. Большинство из них - высококлассные специалисты, замены которым просто нет. Как дальше будет работать комбинат, не знает даже директор, который боролся за каждого работника, а теперь сам может ещё остаться на улице.

На Городейском сахарном комбинате на увольнение 24 человек, с более 100 работникам не будут продлевать контракт. На текущий момент директор отказался увольнять людей, поручил защищать каждого человека из списка. Как следствие, самого директора комбината начали прессовать проверками из концерна, КГК и далее по списку.

На Слуцком сахарном комбинате в списках более 150 человек, увольняют моментально. Руководству завода судьба работников безразлична.

Отдельно отметим, что и без увольнений в сахарной отрасли напряженная обстановка. У Скиделя и Слуцка проблемы с урожаем свеклы. В Городее и Жабинке сырья впритык.

И без того плохую ситуацию ухудшают нерыночные контракты с Китаем. В Россию сахар уходит по 500 долларов за тонну и с предоплатой. В Китай «Белгоспищепром» заставляет грузить по 400 долларов – с отсрочкой платежа и доставкой за счет продавца. Почувствуйте разницу. Оценит ли друг Си такие жертвы – большой вопрос. Его гораздо больше заботит, что транзит через Беларусь все больше превращается в квест, который увеличивает сроки доставки товаров.

К примеру, про те же пломбы. Стоимость – 50 евро с машины. Сумма небольшая, но процесс ее установки максимально затруднен и занимает минимум полчаса: три экземпляра договора, глючность самих пломб, очередь сначала на оформление, потом в кассу и так далее. На границе и без того вакханалия.

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