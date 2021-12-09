В Беларуси начинают продавать новогодние елки: где и почем 6 9.12.2021, 11:35

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Первыми деревья появятся в Брестской области.

Новогодние елки в Беларуси начнут продавать с 18 декабря. Первыми деревья появятся в Брестской области, с 20 декабря — в Витебской, Гродненской и Минской, на следующий день точки откроются в Могилевской области, а с 22 числа — в Гомельская области и Минске, пишет Министерство лесного хозяйства в своем телеграм-канале.

Всего в Минской области организуют 230 торговых точек, где можно будет купить елочку, в том числе 65 в районных центрах, городах и городских поселках. В Минске новогоднее дерево от Минслесхоза можно будет найти в двух местах: на территории Минского лесхоза — ул. Багратиона, 70 и по адресу ул. Притыцкого, 146 (РЛССЦ).

На елочных базарах в Минске цены на деревья обещают такие: от 13 до 19,20 рублей за елочку высотой до одного метра, от 17 до 31,68 рублей за дерево до двух метров и от 22 до 40,32 рублей за елку до трех метров.

Можно будет купить и елку в кадке — на них цены варьируются от 17 рублей за елку до одного метра до 150 рублей за дерево до двух метров.

Если большую ель ставить не хочется, можно будет украсить дом новогодним букетом — в Минске такой обойдется от 6 до 24 рублей.

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