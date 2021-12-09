У начальника ГИБДД в России, кроме дворца с золотым унитазом, нашли 21 объект недвижимости и шесть авто 12 9.12.2021, 11:49

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Фото: РИА Новости / Telegram-канал А. Хинштейна

Его подчиненные владели активами на сотни миллионов рублей.

У арестованного по делу о коррупции главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, которые были оформлены на самого полковника и его близких. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью агентству РИА Новости. Ранее у Сафонова обнаружили особняк с золотым унитазом.

По словам Краснова, в ближайшее время суд рассмотрит исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства. Генпрокурор добавил, что у ряда подчиненных Сафонова, которые проходят по его делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.

"К уголовной ответственности по данному делу привлекается не только указанный обладатель дорогостоящей недвижимости, но и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут. Общая стоимость имущества, приобретенного ими в период службы на неподтвержденные доходы, превышает сотни миллионов рублей", – сказал Краснов.

Главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и более 30 его коллег задержали по уголовному делу о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) в июле 2021 года.

В рабочих кабинетах и домах подозреваемых прошли обыски. В особняке Сафонова обнаружили мебель и технику с золотой отделкой, в том числе золотые унитазы. Утверждается, что задержанные сотрудники ГИБДД "в составе преступной группы занимались продажей документов и красивых автономеров".

Также, по версии следствия, под руководством Сафонова участники группы продавали дальнобойщикам пропуска, чтобы работать в регионе "с нарушениями административного законодательства". СК подсчитал, что фигуранты заработали более 19 млн рублей.

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