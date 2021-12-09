Всем ребятам премьер 16 9.12.2021, 12:03

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Михаил Фрадков

Семья бывшего главы правительства РФ Михаила Фрадкова владеет имуществом на два миллиарда.

Семья бывшего путинского премьер-министра и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова ведет роскошный образ жизни, который сложно объяснить официальными доходами, выяснил The Insider. При этом близкие родственники бывшего главного разведчика предпочитают проводить время на Западе, хотя сам он является фигурантом санкционных списков.

Весной 2018 года российского экс-премьера Михаила Фрадкова включили в санкционный список США, под санкциями ЕС он находился и так — за то, что возглавлял Службу внешней разведки во время вторжение в Украину. Через несколько дней после попадания Фрадкова под американские санкции его сын Петр, по информации The Insider, отправился на отдых в Барселону и Ниццу.

Петр Фрадков — глава государственного Промсвязьбанка, ставшего «военным» спецбанком страны. Его сделали опорным для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам в условиях санкций. Несмотря на свою «патриотическую» миссию, сын Фрадкова, по полученным The Insider данным авиаперелетов, после объявления его отца персоной нон-гранта на Западе успел десятки раз отдохнуть за границей: он часто летал в Париж, Дубай, Вену, Берлин, Женеву, Копенгаген, Тель-Авив, Цюрих, Рим и Милан.

Супруга Петра Фрадкова Виктория работает преподавателем МГИМО, и, судя по документам, она совместно с Еленой Кругленковой (видимо, своей матерью) владеет квартирой на улице Новинки. Любопытно, что теща пользуется автомобилем Mercedes-Benz, официально записанным на государственный Промсвязьбанк. О каком-либо бизнесе Кругленковой ничего неизвестно, работала она советником в благотворительном фонде, а живет с проректором МГИМО Виктором Кирилловым, чья зарплата, согласно декларации, составляет 400 тысяч рублей.

При этом, согласно имеющимся выпискам из Росреестра, Петр Фрадков владеет 225-метровой квартирой в ЖК «Дом при Академии Наук» (рыночная стоимость около 214 млн рублей) и 217-метровой в ЖК «Олимпик Плаза» (около 90 млн). Он и супруга ездят на Mercedes-AMG G 63 и Maybach.

Квартиру в ЖК «Дом при Академии Наук» Петр Фрадков приобрел еще до перехода в банк, во время работы гендиректором «Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». Тогда он задекларировал годовой доход в размере 34 млн рублей. В «Олимпик Плаза» недвижимость ему досталась бесплатно от управделами президента.

Второму сыну экс-премьера Павлу Фрадкову дали должность первого замглавы Управления делами президента. Ему принадлежит 310-метровый пентхаус в ЖК «Доминион» на Ломоносовском проспекте (372 млн рублей). Его он купил уже находясь на госслужбе и не имея официально высоких доходов.

The Insider нашел супругу Павла Фрадкова, ее зовут Анна Фрадкова. Раньше она работала в пресс-службе «Роснано», а сейчас — в «Сибуре». Ее семье принадлежит кафе-кондитерская Don Giulio. За последние шесть лет суммарная чистая прибыль фирмы составила всего 22 млн рублей.

На имя тестя Фрадкова-младшего Сергея Кадочникова оформлен построенный в прошлом году 543-метровый дом в подмосковном Акиньшино.

Однако, следует из передвижений автомобилей семьи чиновника, имуществом пользуется именно Анна Фрадкова.

Ранее было известно об имуществе старшего Фрадкова: трехэтажный 588-метровый пентхаус в ЖК «Дом на Смоленской набережной» и 100 соток и 300-метровый дом в Петрово-Дальнем на Рублевке. Таким образом, с учетом свежих находок The Insider имущество Фрадковых можно оценить в 2 млрд рублей.

После отставки с поста главы СВР Фрадков руководит «Российским институтом стратегических исследований». Его среднемесячный доход — 444 тысячи рублей. Всю свою жизнь он провел на госслужбе. Сыновья Фрадкова делают карьеру тоже в государственных структурах.

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