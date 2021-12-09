У истории с выдворением Базанова из Чехии оказалось любопытное послесловие 14 9.12.2021, 12:10

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Владимир Базанов

Журналисты-расследователи получили информацию от МИД Венгрии.

У истории с выдворением главы федерации футбола Беларуси Владимира Базанова из Чехии оказалось любопытное послесловие. За дело полковника Базанова взялась сеть журналистов-расследователей Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

Журналисты BIRN получили информацию от МИД Венгрии, который подтвердил выдачу виз чете Базановых, но при этом отдельно подчеркнул, что визы были выданы 1) еще 21 мая 2021 и 2) по просьбе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Швейцарии (именно там располагается штаб-квартира УЕФА). Чем примечателен венгерский ответ?

1) Венгрия стремится перенести ответственность на УЕФА и Швейцарию, в очередной раз открещиваясь от обвинений в особых связях с токсичным режимом Лукашенко.

2) Будапешту было важно подчеркнуть, что Базановы получили визу еще до посадки в Минске самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту. После этого случая конфликт между официальным Минском и ЕС вышел на новый уровень.

Скандал вокруг Базанова и приведенный BIRN венгерский ответ не сулит ничего хорошего чиновникам из окружения Лукашенко, являющимися обладателями шенгенских виз. После истории с Базановым к ним скорее всего будут относиться особенно внимательно, а те смельчаки, которые все-таки на свой страх и риск попытаются отправиться в ЕС, рискуют повторить судьбу главы федерации футбола.

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