Найдена вакцина, эффективная против штамма «Омикрон» 9.12.2021, 12:24

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Она вырабатывает такой же мощный уровень антител, как после второй дозы Pfizer по отношению с исходному штамму.

По предварительным результатам исследования, опубликованных в среду, бустерная вакцина COVID-19 от Pfizer вырабатывает примерно такой же мощный уровень антител против штамма Омикрон, какой формируется после второй дозы вакцины по отношению с исходному штамму, сообщает cursorinfo.co.il.

Но также было отмечено, что «штамм Омикрона, вероятно, недостаточно нейтрализуется после двух доз вакцины».

Объявление, которое еще не прошло рецензирование, было названо экспертами обнадеживающим и появилось после публикации первых независимых данных из лабораторий по всему миру, указывающих на то, что новые мутации коронавируса лучше уклоняются от иммунитета, чем те, что были до них.

«Нам все еще нужно быть очень осторожными, ждать и наблюдать за результатами, но я думаю, что то, что у нас есть, по крайней мере обнадеживает», — отметила вирусолог Анджела Расмуссен из Канадской организации по вакцинам и инфекционным заболеваниям.

По словам исследователей, образцы крови 20 человек, получивших две дозы нынешней вакцины от Pfizer, показали в среднем 25-кратное снижение нейтрализующих антител по сравнению с ранним штаммом вируса.

Но они добавили, что другая часть иммунного ответа — Т-клетки — вероятно, все еще эффективна против нового штамма, а это означает, что люди, получившие две дозы, «все еще могут быть защищены от тяжелых форм болезни».

Американская компания Pfizer разрабатывает вакцину для Омикрона, которая ориентировочно будет готова к марту. Также отмечается, что решение о том, производить ли ее массово, будет зависеть от распространения нового штамма.

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