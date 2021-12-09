Специалист по питанию рассказала, чего не должно быть в вареной колбасе

Специалист по питанию рассказала, чего не должно быть в вареной колбасе15
- 9.12.2021, 12:31
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Определить качество этого продукта в наше время трудно.
Определить качество вареной колбасы в магазине можно по списку ингредиентов. Об этом рассказала «Газете.Ru» специалист по питанию, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com Елена Доронкина.
По словам эксперта, в составе не должно быть, в частности, «мяса курицы, крахмала, клетчатки, растительных белков».
«А также пищевых добавок E120 и E252 – при накопительном эффекте они могут вызывать онкологию», — предупредила Елена Доронкина.
При этом специалист признала, что определить качество колбасы в наше время трудно.
«Выбрать качественный продукт сложнее, так как производитель не указывает состав в процентах, а название «мясной белок» заменяет на «мясо», — сказала она.
Елена Доронкина также обратила внимание, что «не стоит брать колбасу с вязкой скользкой оболочкой – это говорит о большом составе воды в продукте».
«Важно обратить внимание не только на срок годности, но и на условия, в которых магазин держит колбасу на полке – температура в холодильнике должна быть не менее 0 и не более 6 градусов. Если колбаса находится не в вакуумной упаковке – ее срок годности снижается», — заключила специалист по питанию.