Польша потребовала немедленно начать расследование против «Газпрома» из-за цен на газ 1 9.12.2021, 12:55

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фото: РИА НОВОСТИ

Варшава добивается антимонопольного разбирательства.

Европейская комиссия (ЕК) располагает достаточными аргументами для немедленного запуска антимонопольного разбирательства против «Газпрома» и должна немедленно это сделать. Такое мнение выразила в четверг в эфире Польского радио министр климата Польши Анна Москва.

«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома», - сказала она.

«Я буду скоро встречаться с еврокомиссаром [по энергетике] и буду отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство», - отметила министр.

По ее словам, речь идет о чрезмерном использовании роли монополиста. «Это может быть связано с наказаниями, может быть связано с требованием проверки имеющегося соглашения между «Газпромом» и европейскими странами», - сказала она.

«Есть очень много инструментов в рамках антимонопольного расследования, - добавила Москва. - ЕК прекрасно умеет это делать, много раз запускала такую процедуру».

«Для нас непонятно, почему сейчас ЕК не видит аргументов для запуска такого разбирательства. Мы их видим и будем их показывать, доказывать и уговаривать ЕК реагировать», - указала министр, сообщив, что Польша в декабре передала ЕК дополнительные материалы по этому делу. «Надеемся, что их будет достаточно», - сказала она.

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