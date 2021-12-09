«На все организации пришли бумаги убрать с работы по три человека» 10 9.12.2021, 13:01

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В Хойниках происходят массовые сокращения на госпредприятиях.

В райцентре Хойники Гомельской области, как и в других городах Беларуси, продолжается зачистка людей, замеченных в нелояльности к действующей власти.

Как сообщили «Белсату» жители Хойников, несогласных в городе увольняют с различных предприятий: трех человек – из коммунальных служб, столько же – из Полесского радиационного заповедника. Из центральной районной больницы планируют уволить двух санитарок. Пришли списки неблагонадежных и в местный Дом культуры.

«На все организации пришли бумаги убрать с работы по три человека. Вот так вот и до Хойник дошла зачистка», – рассказал корреспонденту «Белсату» один из уволенных сотрудников.

«Мне позвонил мой непосредственный начальник и попросил приехать утром в контору. На мой вопрос, что случилось, не мог ответить. Меня попросили зайти к директору, и там началось самое интересное! Он сразу протянул мне листок бумаги, где было написано, что я обязуюсь не принимать участия в несанкционированных мероприятиях ну и так далее», – отметил собеседник.

По его словам, он подписал «эту бумажку в надежде на то, что меня отправят дальше работать».

«Но не тут-то было. Он [директор. – Ред. Belsat.eu] начал заходить издалека. Типа, ну вот нам пришла бумага, мы не можем ее проигнорировать, поймите. Пришла на вас в том числе», – отмечает собеседник.

Ему было предложено на выбор два выхода из этой ситуации: самостоятельно написать заявление об уходе по соглашению сторон или «мы будем везти за вами жесточайшее наблюдение и поверьте, мы найдем причину». В итоге собеседник выбрал увольнение по соглашению сторон.

Уволенные отмечают, что ни наличие детей, ни материальные трудности не останавливают руководство от увольнений.

«Они настолько любят Григорьича, что ни о каких поблажках нет и речи. Еще не успели договорить, а они уже все сделали. Если бы попросили повесить человека, без всяких сомнений они нашли бы причину для этого», – рассказывает уволенный житель Хойник.

При этом те сотрудники, кто пока еще остается работать, «в шоке от всего происходящего».

Большинство из них не являются сторонниками действующих властей, «досрочно голосовать практически заставили». Хотя «есть, конечно, и такие [ябатьки. – Ред. Belsat.eu]», подчеркнул собеседник.

Напомним, что по госпредприятиям Беларуси идет очередная волна увольнений по политическим мотивам. Работники из разных сфер и разных уголков страны сообщают об увольнениях на основании специальных списков.

Одних увольняют за подписи за альтернативных кандидатов на прошлых президентских выборах, других – за предполагаемое или подтвержденное участие в акциях протеста.

Массовые увольнения замеченных в нелояльности работников начинают приносить первые экономические трудности. И власти уже даже это признают, пусть и пока довольно робко.

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