Оранжевый уровень опасности объявлен 10 декабря из-за гололеда

Оранжевый уровень опасности объявлен 10 декабря из-за гололеда1
- 9.12.2021, 13:03
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В предстоящие сутки погода начнет меняться.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 декабря из-за гололеда, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, а также гололед, на дорогах гололедица. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, утром и днем порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от нуля по югу до мину 15 градусов по северу. Днем температура воздуха составит ноль - плюс 5 градусов, по северу столбик термометра опустится до 2 градусов мороза.