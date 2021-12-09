«В месяц на продукты уходит около 1000 рублей». 1 9.12.2021, 13:28

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Белорусские цены сравнили с продовольственными ценниками в соседних странах.

Иногда кажется, что белорусские продукты дорожают на глазах. «Наша Нива» писала, что овощи подросли в цене на 70—120%. Но как мы выглядим на фоне наших соседей? В рубрике «Где дешевле» сравниваем цены в супермаркетах Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии (сравнительная таблица в конце текста). А белорусы, живущие в столицах этих стран, рассказывают, сколько тратят на продукты.

Минск. «Берешь какие-нибудь 50 рублей, а на них уже столько не купишь, как раньше»

Елене 42 года, живет в Минске и работает логистом. У Елены — муж и дочь, поэтому в магазине женщина закупается по выходным на неделю.

«В месяц нам нужно около 800 рублей на семью. В питании мы себя не ограничиваем. Мы едим всё: мясо, овощи, фрукты, мучное, — рассказывает она. — Есть в Минске дорогие магазины, где цены отличаются от других. Например, «Гиппо» и «Грин». Из дешевых — «Евроопт», «Санта». Я хожу больше в «Евроопт». Там можно купить мясо подешевле.

Но каких-то продуктов, которые есть в других магазинах, там, например, нет. Кстати, многие продукты подорожали. Например, молочные, курятина, помидоры, яйца (уже два с половиной рубля), бананы (под три рубля). Еще пропали тушки цыплят — продается по частям», — говорит она.

По словам Елены, она пользуется скидками, но специально из-за них в магазин не ходит.

«Ясно, что есть скидки, но настоящие ли они? Не знаю. Если есть что-то на скидке, что мне нужно, покупаю. Не на скидке, но надо — тоже беру, — говорит она. — Но то, что цены выросли, это точно. Берешь какие-нибудь 50 рублей, а на них уже столько не купишь, как раньше покупала. На продукты трачу больше половины зарплаты. Сколько это точно в процентах, не знаю. Но уходит много денег».

Средняя зарплата в Беларуси за октябрь составила 1479 рублей «грязными». Между тем, по данным Белстата, расходы на продукты питания белорусов составляют в среднем 39% от величины доходов.

Москва. «Покупаю продукты в разных местах, чтобы сэкономить и не переплачивать»

Алёне 33 года, она белоруска и вот уже девять лет живет в Москве, работает на радио. Живет с мужем. И, как правило, в месяц на еду уходит 20—30 тысяч российских рублей, то есть 690—1035 рублей.

«У нас довольно типичная продуктовая корзина, как у всех: курятина, овощи, фрукты, мучное и так далее. Правда, мы не покупаем красное мясо. — говорит Алена. — Красную икру, конечно, мы не едим ложками, но в продуктах себя не ограничиваем. Я люблю качественные овощи, поэтому покупаю на рынке. Они дешевле там и вкуснее».

Обычно Алёна ходит за разными продуктами в разные магазины, чтобы не переплачивать. Говорит, не может себе позволить закупаться только в одном месте.

«Я в магазин хожу каждый день, но вопрос в масштабах закупок. Мужу часто готовлю еду с собой на работу. Поэтому какие-то мелочи докупаю», — говорит она»

По словам Алёны, даже несмотря на скидки, цены на продукты в Москве в последнее время ощутимо выросли.

«Не думаю, что в скидках есть большой смысл. Самый у нас плохой магазин в Москве — «Дикси». Много просроченных и сомнительных продуктов. Дорогой — «Азбука вкуса». Считаю, что магазин сильно переоценен. Самые ходовые продукты там стоят гораздо дороже. Наценка за статусность. Мне вот нравится ходить в «Ашан». Но качественный сыр у нас везде дорого стоит. Рыба белая и красная тоже, хорошее масло — это всё недешево. Полезные продукты в принципе дорогие».

Средняя начисленная зарплата в России в сентябре составляла 54 687 российских рублей, или 1892 белорусских. По сведениям vedomosti.ru, почти треть расходов россиян (29,7%) — приходится на продукты питания.

Киев. «Если каждый день обедать в столовой, то за месяц выйдет около 150 долларов»

Александр живет в Киеве и работает дистанционно в международной IT-компании. Парень недавно окончил вуз, получил диплом и решил уехать из Беларуси. В продуктовых магазинах Александр бывает несколько раз в неделю, чаще заходит в кафе.

«В Киеве много где можно поесть, и это дешево. Даже дешевле, чем покупать продукты в магазине. На суп нужны мясо, картошка, морковь. А здесь можно за 30 гривен (около 2,8 белорусского рубля. — Прим. «НН») купить готовый суп. И каждый день ходить, и он будет разный», — говорит молодой человек.

Если все же Александр заходит в магазин, то приобретает самое необходимое и полуфабрикаты, чтобы при необходимости быстро поесть.

«Питаюсь гранолой, молоком, покупаю яйца, каши, макароны, рис. Запекаю курицу, покупаю сосиски, люблю рыбу — всё это как-то комбинируется, — отмечает он. — Много чего покупаю готового в магазине.

Акции и карты есть, но скидочные, накопительные карты в основном электронные. Сколько я трачу на продукты в месяц, очень сложно сказать, но мне моей зарплаты хватает, и даже еще остается. Если каждый день обедать в столовой, то за месяц выйдет около 150 долларов».

В Украине средняя начисленная зарплата за октябрь составила 14 045 гривен, или 1313 рублей. Согласно economy.24tv.ua, расходы на продукты питания у украинцев составляют 39,5% от размера доходов.

Варшава. «Цены на одном уровне с белорусскими, но есть продукты, которые немного дешевле»

Илье 22 года, он переехал в Варшаву летом 2021-го. Парень закончил в Минске БГУ и после этого решил поступать в магистратуру, но уже не в Беларуси.

Обычно Илья питается всухомятку, как и все студенты. Поэтому в супермаркет возле дома заходит довольно часто. Парень говорит, что обычно пользуется скидочными картами: у меня карты чуть ли не всех супермаркетов.

«У них хорошая система накопления. Потом этими бонусами можно расплачиваться. Скидки бывают довольно часто, чуть ли не каждую неделю, — рассказывает молодой человек. — Распространена акция «два по цене одного», тогда скидки колеблются в пределах от 10% до 70%».

«На продукты у меня уходит в месяц около 250 долларов, или 615 белорусских рублей, — говорит Илья. — Это с тем учетом, что я себе вообще ни в чем не отказываю. Обедать я хожу в столовые, кафе. Обычно трачу 4 доллара, или около 10 белорусских рублей. Вполне доступная цена.

В магазине покупаю мясо, макароны, каши, молоко. Сегодня у меня в корзине лук за 1,69 злотого за килограмм, Сахар за 2,48 злотого за килограмм, гречка за 4 злотых за 400 граммов, хлеб за 3,5 злотого за 500 граммов».

В Польше на конец второго квартала средняя зарплата составила 5505 злотых, или 3633 белорусских рублей. По сведениям anothercitizenship.com, на покупку продуктов у поляка уходит около 30% зарплаты.

Литва. «За один поход в магазин трачу около 10 евро»

Глеб тоже студент. Он живет и учится в Вильнюсе, а в Беларуси учился в БГУ. Говорит, что пока возвращаться не собирается.

Продуктовый магазин находится рядом с домом Глеба. Когда парень только приехал, первым делом он решил пойти в супермаркет и посмотреть на европейские цены.

«Трачу на продукты примерно 150 евро в месяц, — рассказывает он. — Покупаю овощи, фрукты, полуфабрикаты, блины, цеппелины. На завтрак у меня обычно мюсли или каши. По ощущениям, цены на уровне белорусских. Вот, например, 400—500 граммов куриного филе стоит 2,44 евро. Это 6,89 белорусского рубля.

За один поход в магазин трачу около 10 евро, хожу несколько раз в неделю. На мой взгляд, какой-то разницы, где покупать продукты, нет. В каком-то магазине может быть скидка, а в каком-то нет, но здесь нужно время, чтобы это отслеживать», — говорит он.

Средняя зарплата в Литве во втором квартале 2021 года составила 1566 евро до уплаты налогов, или 4425 белорусских рублей. Baltnews сообщал, что литовцы тратят на продукты питания около 31,5% своих доходов.

Латвия. «Можно купить лосося по 4 евро или гранат по 19 центов за кило»

Жене 33 года. Она живет в Риге вместе с мужем и собакой. В Латвии она с апреля этого года. По специальности они программисты.

Что касается трат на продукты, то Женя отмечает: почти сразу поняла, что в Латвии можно жить очень экономно, если ходить в гипермаркеты.

«В Риге есть несколько дешевых гиперов, в которых все закупаются. Мы живем в центре, поэтому в магазины возле дома не ходим: там цены в разы выше, чем в гиперах и на окраине, — говорит Женя. — Когда я говорю в разы, я имею в виду в разы: в среднем в 2,5 раза. В гиперах товары на скидках разбирают за полдня, потому что здесь скидки настоящие — от 50 до 25%. Можно купить лосося по 4 евро за кило или гранат по 19 центов за кило. А через неделю лосось будет по 10 евро, а гранат — по 2».

Женя пользуется скидочными картами с программами накопления бонусов. По ним, говорит белоруска, можно экономить около 10%. Так, на питание в Риге супруги тратят около 350 евро в месяц, или 1010 рублей.

«При этом не могу сказать, что мы в чем-то себе отказываем. Едим то же, что ели в Беларуси, тратим на еду примерно столько же. — В остальном нет разницы. Мы мясо не едим, наш рацион — рыба, овощи, фрукты, молочка, макароны, кондитерские изделия. В Латвии по сравнению с Беларусью очень дорогая стоматология. А также коммуналка и общественный транспорт. Но по еде особой разницы нет».

Средняя зарплата в Латвии на конец третьего квартала составляла 1143 евро в месяц до уплаты налогов, или 3299 рублей. Baltnews сообщает: среднестатистический латвиец с такой зарплатой тратит на продукты 23,3% своего дохода.

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