Ученые выяснили, как могли взлетать кетцалькоатли 1 9.12.2021, 13:32

2,736

Новое исследование позволило реконструировать биомеханику движений динозавров.

Новое обширное исследование, посвященное самым большим летавшим животным в истории, показало, что они ели и как поднимались в воздух, пишет naked-science.ru.

Среди птерозавров позднего мелового периода особое место занимает семейство аждархид. Оно включает некоторых из самых больших животных, когда-либо поднимавшихся в воздух, — таких как кетцалькоатли, размах крыльев которых мог достигать 12 и более метров. Их останки найдены в Национальном парке Биг-Бенд на границе сегодняшних Техаса и Мексики, и все известные до сих пор окаменелости кетцалькоатлей хранятся в Техасском университете в Остине.

Недавно местные палеонтологи выпустили сразу серию из пяти статей, представив результаты многолетних исследований этих образцов. Работы, объединенные в монографию, опубликовали отдельным приложением к Journal of Vertebrate Paleontology, описав в них разные аспекты биологии этих древних ящеров — от таксономии до питания и, разумеется, полета.

Первые находки кетцалькоатлей сделали еще в начале 1970-х, и с тех пор палеонтологи продолжают дискутировать о том, как те могли использовать свои огромные крылья. Одни полагают, что перед взлетом великаны разгонялись, ускоряясь с помощью энергичных взмахов, словно альбатросы. Другие — что кетцалькоатли спрыгивали с опоры и раскрывали крылья в падении, как это делают некоторые летучие мыши. По некоторым версиям, они вовсе не могли полноценно летать, хотя такое мнение считается уже маргинальным.

Палеонтологи из Техасского университета внимательно изучили имеющиеся образцы и прежде всего обнаружили, что некоторые из них, которые ранее считались останками не столь крупных молодых особей, на самом деле, относятся к другим видам птерозавров. Один из них оказался близким родственником кетцалькоатлей и получил название Quetzalcoatlus lawsoni — в честь Дугласа Лоусона (Douglas Lawson), который в 1971 году впервые обнаружил останки кетцалькоатлей в Биг-Бенде. В отличие от гигантов Quetzalcoatlus northropi, размах их крыльев составлял «всего лишь» пять-шесть метров.

Образцы кетцалькоатлей Лоусона куда более полные и многочисленные, что позволило реконструировать биомеханику их движений, а затем экстраполировать выводы и на более крупных родственников. Ученые, в частности, отметили хорошую развитость грудины, к которой крепятся приводящие в движение крылья мускулы, указывая на то, что кетцалькоатли активно летали. Для взлета они могли совершать мощный прыжок, подскакивая на высоту в два-три метра, чтобы окончательно расправить свои огромные крылья.

Кроме того, палеонтологи проанализировали геологический «контекст», в котором нашли останки летавших птерозавров. Разные обстоятельства обнаружения указали на различия между образом их жизни. Тогда, около 70 миллионов лет назад, территория на юге нынешнего Техаса была не пустыней, а влажным, полным водоемов лесом.

По словам ученых, гиганты Q. northropi вели себя подобно современным цаплям: были одиночками, добывая пищу в местных озерах и реках. А вот некоторые Q. lawsoni обнаруживаются группами, показывая, что они образовывали временные или постоянные стаи. Длинные, лишенные зубов челюсти позволяли им охотиться на водных животных, включая панцирных, таких как крабы и моллюски.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».