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В США откажутся от товаров, произведенных в китайском Синьцзяне

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  • 9.12.2021, 14:14
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В США откажутся от товаров, произведенных в китайском Синьцзяне

Американские законодатели призывают Китай прекратить геноцид уйгуров.

Палата представителей Конгресса США в среду, 8 декабря, приняла законопроект об ограничении импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая. Согласно документу, в Соединенные Штаты оттуда можно будет ввозить только те продукты, которые не произведены с использованием принудительного труда, сообщает "Немецкая волна".

Этот законопроект поддержали 428 членов Палаты представителей, один проголосовал против. Теперь проект закона проступит в Сенат, который ранее обсуждал подобную норму. Вероятно, обе палаты Конгресса будут согласовывать две версии проекта и затем отправят его на подпись президенту.

Законодатели осудили геноцид уйгуров в Китае

Палата представителей в тот же день большинством голосов приняла резолюцию, которая осуждает геноцид и преступления против человечности в отношении уйгурских мусульман. Законодатели призвали президента США обратиться в ООН и потребовать расследования.

Соединенные Штаты и ряд других западных стран обвиняют Китай в преследовании уйгуров, которые попадают там в так называемые "лагеря перевоспитания",где сталкиваются с насилием и принуждением к труду. Китай отвергает обвинения.

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