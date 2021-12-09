В России Владимира Зеленского назначили топ-чиновником Минздрава 9.12.2021, 14:31

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Первый замглавы Минздрава России Владимир Зеленский

Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Он будет первым заместителем главы министерства здравоохранения.

Правительство России утвердило нового первого заместителя министра здравоохранения РФ, им стал бывший глава Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования Владимир Зеленский. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства, пишет tass.ru.

"У министра здравоохранения появился еще один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

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