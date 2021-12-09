В России Владимира Зеленского назначили топ-чиновником Минздрава
- 9.12.2021, 14:31
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Он будет первым заместителем главы министерства здравоохранения.
Правительство России утвердило нового первого заместителя министра здравоохранения РФ, им стал бывший глава Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования Владимир Зеленский. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства, пишет tass.ru.
"У министра здравоохранения появился еще один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.