Как изменится продуктовый ассортимент в Беларуси c 1 января? 1 9.12.2021, 14:39

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Продовольственное эмбарго разложили «по полочкам».

С 1 января Беларусь запрещает (или квотирует) импорт ряда продуктов из списка стран. Смотрим на ситуацию глазами любителей швейцарского шоколада, голландской груши «Конференция», испанской хурмы и французского сыра, пишет onliner.by.

Как понимать, что запрещено, а что нет?

В постановлении прописано 18 укрупненных позиций. Что запрещено, косвенно можно понять по кодам товарной номенклатуры, которые указаны в документе. Но их еще надо правильно интерпретировать. Производители иногда так стараются, что точно не понять, это конфета, батончик или что-то другое.

Конкретики от министерств, что именно запрещено, мы пока не получили, есть только само постановление. Импортеры тоже пока разбираются со списком того, что не будут ввозить с 1 января.

Итак, изучаем коды кондитерских изделий.

Шоколад

Под запрет попали шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао. Это все кондитерские изделия из сахара, содержащие какао в любой пропорции (включая шоколадную нугу). Сюда входят в том числе шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, пасты с какао, шоколадные яйца и фигурки.

Вот пример того, что будет нельзя шоколадного (а пока можно).

Шоколад Lindt (Швейцария), Ritter Sport (Германия), Toblerone (Швейцария), литовский Pergale, немецкие Merci и Toffifee, финский Fazer.

И еще многие марки.

Более крупные бренды чаще принадлежат глобальным корпорациям, которые строят свои империи и к географическим границам стран относятся менее трепетно, чем к карте своей дистрибуции. Например, итальянский Ferrero SpA. Вы его знаете по Raffaello, Kinder и, конечно, Nutella. У компании есть завод в России, поэтому «рафаэлкам» и «нутелкам» ничего не грозит. Также во Владимирской области делают яйца Kinder Surprise. Но не все! Например, яйца категории Joy (которые из двух половинок, с кремом и ложечкой) везут из Польши. Как и еще много чего из линейки Kinder.

Также с проблемой доступа столкнутся любители золотистых Ferrero и драже tic-tac.

Похожая ситуация с Milka (транснациональный гигант Mondelēz International). Часть шоколада делают в России, но на белорусских полках присутствует и украинская Milka, и венгерская, и австрийская, и польская.

Любите батончик Lion (продается в Беларуси с начала 90-х)? Соскакивайте. Польский.

Специально сделали исключение для какао-порошка — его ввозить можно.

Еще сладости

Вторая группа «запрещенки» — кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао. Это большинство того, что называется сладостями, кондитерскими изделиями или конфетами. Сюда входят жевательные конфеты, марципан, нуга, леденцы, засахаренный миндаль, рахат-лукум, тоффи. При этом джемы и варенье никто не ограничивал!

Из самого известного — немецкие Mamba и мишки Haribo.

Внезапно под запрет попадают даже пастилки от боли в горле и таблетки от кашля, например, с ментолом и эвкалиптом. Что именно запретят ввозить, возможно, больше могли бы прояснить специалисты — потому что если пастилки относятся по коду к фармацевтический продукции, то они останутся у нас.

Хлеб, печенье, кукурузные хлопья, хлебцы

Кроме вышеперечисленного с полок исчезнет импортный хлеб, печенье, вафли, пирожные, торты, кексы, кукурузные хлопья, воздушная пшеница, хрустящие хлебцы из указанного ряда стран.

Например, итальянское бискотти.

Или датское печенье в знаменитых коробках.

Запоминайте.

Еще пострадают булочки для бургеров.

И европейский тостовый хлеб.

Известные хлебцы.

И некоторые виды хлопьев.

Вместо немецкого «пумперникеля» скоро на полку ляжет барановичский.

При этом, по уточненным данным, итальянские макароны выживут.

Колбаса

В списке много мясного — вплоть до живых свиней. Но большинство объемов касаются деятельности мясокомбинатов. До прилавков эхом донесется запрет на итальянскую салями и прошутто, испанский хамон, литовскую колбасу. Сегмент вообще огромный, но в Беларуси настолько мелко представлен, что санкции выглядят необычно (об этом ниже в комментариях гастробутиков).

Сыры

Из молочки, судя по кодам, самым заметным станет отсутствие импортных сыров.

Вот как выглядит сегодня полка «Сыры с голубой плесенью». У белорусских производителей было много времени, а теперь будет еще и много места.

Часть «президента» останется, поскольку импортируется из России. Долгим срокам созревания наносится решительный удар. Нельзя просто решить и заставить сыр быстро и правильно созреть за один месяц. Белорусским сыроделам придется выложить на полку только то, что готово. Или начнутся игры с названиями а ля «Пармезанский молодой».

Йогурты, сливочное масло, сливки тоже под запретом. Но их ассортимент слишком скромный. Растительному молоку ничего не угрожает.

Соль

Казалось бы. А вот.

Уходит морская соль из Италии и Португалии. Но остаются Турция, Пакистан и «Мозырьсоль».

Фрукты, овощи и орехи

Это самый сложный для участников рынка (по обе стороны прилавка) сегмент, что бы ни заявлялось. Конечно, в мире много других южных стран. Поэтому яблоки заменят яблоками, мандарины — мандаринами, а груши можно заменить сушеными грушами (или не заменить, а отменить до дачного сезона).

Подозрительно, почему уже давно где-нибудь не заменили эти фрукты, если все так просто. Похоже, спрос и предложение децентрализованно решили: оптимальный вариант именно тот, который сейчас на прилавках. Придется меняться, принимая компромисс. Это не за и не против — просто факт.

Непонятно, что будет с хурмой, которая вся почти предательски испанская.

В таком переработанном виде европейским орехам будет сложно.

А в этой части зала все безопасно.

Заморозка

Если ориентироваться на указанные коды, то в списки в том числе попадают замороженные овощи и фрукты, популярные польские смеси. Альтернатив — много, но значительно дороже.

При этом консервированные в уксусе или с сахаром плоды разрешены, как и раньше.

Прочие пищевые продукты

В этой колонке за кодами хитро спрятались среди прочего:

пицца без тепловой обработки,

порошки для приготовления крема, желе, мороженого (против готового мороженого никто ничего не имеет),

сладости с синтетическими подсластителями (например, сорбитом) вместо сахара.

Что говорят чиновники

МАРТ и Минсельхозпрод выступили с похожим посылом — мол, надеемся, что для потребителей ничего не изменится. Есть товары критического импорта, но их собираются найти «в дружественных странах».

В Минсельхозпроде говорят, что вся мясная и молочная продукция в стране — отечественного производства, так что в этом плане ничего не изменится. Например, из Европы шло только 4% говядины, свинину закупали в основном в России.

Доля белорусских фруктов и овощей составляла от 60% до 90% в зависимости от вида. В Минсельхозпроде считают, что теперь у фермеров будет больше возможностей, чтобы отправить свою продукцию в торговые сети.

— По яблокам, другим позициям не возникнет никаких вопросов. Будем поставлять больше своего, белорусского. У нас стабфонды в этом году выросли почти в два раза. К тому же, если не будет импорта из определенных стран, то завезут из других. Те же страны ЕАЭС могут помочь, Турция и другие, здесь вообще не будет никаких проблем, — считают в Минсельхозпроде.

В концерне «Белгоспищепром» тоже не увидели сложностей для покупателей: в магазинах будут белорусские шоколад и конфеты.

А что такое квоты?

Таинственная карта в рукаве. Чтобы условный пармезан мог попасть на территорию Беларуси, правительство разрешило квоты на ввоз товаров («для сбалансированности на потребительском рынке»). Есть правила, но нет конкретики, как это будет работать и что (и кому) разрешат по ним ввозить. Никто из опрошенных нами участников бизнес-процессов не признался, что понял что-нибудь о квотах.

Учитывая дефицит информации, комментирование пока равно гаданию.

А можно сделать запасы?

Наверняка так и будут делать. Но полгода — это слишком долго и дорого, чтобы запастись товаром в достаточном количестве. Кроме того, не забываем о самой острой категории — фруктах и овощах. Запас тут просто невозможен.

Когда начнут исчезать запрещенные продукты?

Ожидается, что в январе, по мере исчерпания запасов. Возможно, квоты позволят периодически вбрасывать какой-то объем, но это не точно. Дефицит отдельных торговых марок будет в лучшем случае минимальным.

Импортеры деликатесов, вы как?

Не так давно мы устраивали шопинг-тур по гастробутикам Минска, где продают изысканные импортные продукты. Продавцы рассказывали нам, что спрос на деликатесы с каждым месяцем растет, появляется все больше ценителей европейской ветчины, бакалеи, необычных сыров и консервации.

— Рынок импортных сыров для мяса и сыров на самом деле мелочный. Если взять объем продаж белорусского, российского мяса и деликатесов, там даже 1%, наверное, не наберется. И вводить эмбарго на этот 1% казалось нелогичным, — удивляются импортеры.

Для бизнеса, который специализируется на импорте деликатесной продукции, эта новость грозит закрытием, отмечает один из совладельцев ООО «Венедикт» Макар Кожемячко. Компания на протяжении 20 лет возит в Беларусь итальянские продукты, а год назад начала создавать сеть гастробутиков в Минске под брендом Bruschetta.

— По мясу из того, что мы импортируем, попадает под ограничения практически все, по сыру — тоже, теперь на полках будет только «белорусский пармезан», — пытается шутить предприниматель. — Бакалеи запрет вроде бы не коснулся, консервации тоже, но мясо — это основа всех продаж. Люди идут за мясом и берут все остальное в придачу.

Как скоро импортные деликатесы исчезнут с полок, сказать сложно. С Нового года будет действовать запрет на ввоз, но магазины рассчитывают на то, что смогут свободно распродать запасы.

— К нам недавно пришла поставка — и мы привезли сразу много всего, поэтому товара в данный момент хватает. Продавать его, насколько мы поняли, можно будет без ограничений. Но что делать дальше, непонятно. В данный момент мы ищем пути по поставкам, но пока достойных вариантов я не вижу. Ситуация на самом деле очень печальная.

Ограничения касаются не только импортного мяса и сыров, но и качественного европейского шоколада. Представитель сети бутиков кондитерских изделий Plein de grace Игорь Протас предпочитает не спешить с выводами о том, сможет ли бизнес продолжить работу в Беларуси. С постановлением предприниматель ознакомился, но считает, что оно требует разъяснений.

— Если вы читали документ, то видели, что там написано про «сбалансированность рынка». Да, есть список продуктов, которые попали под ограничение, но указано, что будут действовать квоты. Как это будет работать, пока неясно, конкретики нет. Могу сказать, что на данный момент у нас товара достаточно — и мы до конца года будем с ним работать.

В сети магазинов «Шедевры вкуса» утром нам пообещали поделиться своим видением ситуации, когда обсудят ее «внутри компании». Но в итоге было решено не давать комментарии СМИ, «потому что мы пока сами не все понимаем». Похожие ответы мы получили от сети «Салон еды #1», а также от магазина американских сладостей на Немиге.

Когда это закончится?

Ограничения вводятся на 6 месяцев, до середины 2022 года.

Напоминаем, что все, о чем тут написано, не касается товаров, ввозимых в Беларусь для личного пользования.

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