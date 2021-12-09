В регионах по-прежнему острая нехватка водителей 1 9.12.2021, 15:00

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Зарплаты разные – проблема одна.

ОАО "Витебскоблавтотранс" срочно ищет 66 водителей автобуса и предлагает зарплату от 500 до 800 BYN. Водителю троллейбуса предлагают зарплату 700 BYN, таких вакансий пять. Также в Витебске существует проблема и с кондукторами - за 500 BYN там ищут 20 работников, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Нехватка водителей и в автопарке №4 Молодечно - свободны вакансии на 18 человек с зарплатой 1000 и 1500 BYN. Кондукторов в автопарке требуется 10 человек – зарплата 800 BYN.

В Костюковичах автопарк №8 нуждается в 12 водителях и предлагает зарплату в 600 и 450 BYN.

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