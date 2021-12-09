закрыть
9 декабря 2021, четверг, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министр транспорта Литвы подал в отставку

2
  • 9.12.2021, 15:05
  • 4,914
Министр транспорта Литвы подал в отставку
Фото: КВСЗ

Решение было принято из-за перевозки «Литовскими железными дорогами» попавшей под санкции продукции «Беларуськалия».

Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис подал в отставку после того, как «Литовские железные дороги» заявили, что могут продолжить перевозку грузов «Беларуськалия» вопреки санкциям США.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу 8 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников
Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников