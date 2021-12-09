Министр транспорта Литвы подал в отставку

Министр транспорта Литвы подал в отставку2
- 9.12.2021, 15:05
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Решение было принято из-за перевозки «Литовскими железными дорогами» попавшей под санкции продукции «Беларуськалия».
Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис подал в отставку после того, как «Литовские железные дороги» заявили, что могут продолжить перевозку грузов «Беларуськалия» вопреки санкциям США.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу 8 декабря.