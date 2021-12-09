Взорвалась бомба, которую под себя заложила хунта Telegram-канал «Ник и Майк»

9.12.2021, 15:14

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Как захват самолета Ryanair аукнулся белорусским властям.

Новость прилетела оттуда, откуда уже забыли ждать. Вчера в медиапространстве появился сбежавший из Беларуси диспетчер, который вел переговоры с рейсом авиакомапнии Ryanair.

Даже небольшое интервью в «Нью-Йорк Таймс» не оставляет сомнений в том, что это был спланированный заранее захват. В двух деталях материала прекрасно все: диспетчер работал под контролем сотрудника КГБ, который заранее прибыл на вышку, а в Минске с рейса сошел как минимум один загадочный пассажир, который заблаговременно прибыл в Вильнюс, откуда улетел в Афины «недельку отдохнуть», а после задержания Романа Протасевича и Софьи Сапеги, решил сойти в Минске, наплевав на правила зоны Шенген.

В общем, спецоперация изначально превратилась в плохо срежесированный спектакль и череду взаимоисключающих невнятных объяснений, а путешествие загадочного гражданина по Европе было прямо Навальный-стайл.

В деле рейса взорвалась бомба, которую себе под ржавые яйца заложила хунта. Мы, конечно, ждем комментариев в стиле, диспетчер - «агент 10 разведок мира» и так далее, но исход расследования фактически предрешен. Ахмед вздохнул с облегчением, ибо ХАМАС точно не при чем.

А это значит, что ответственность за содеянное группой лиц по предварительному сговору стала гораздо ближе, чем раньше. Факты на столе.

Персонал концлагеря все больше сомневается в способности агрофюрера «разруливать» ситуации и позволяет себе роптать. У них еще теплится надежда на Восток. Мы ранее подробно объясняли, почему эта надежда тщетна, но они пока не поняли.

Мы же поддерживаем практику ежедневных упражнений. Не участвуем в выполнении приказов администрации концлагеря. Не выходим на принудительные работы. Не сдаем на мигрантов, шторы и прочую чепуху. Не входим в положение. Все это дисциплинирует и позволяет сохранить ясный ум и светлое сознание. Мы обязательно разрушим эти стены.

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