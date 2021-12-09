Мамонты прожили на тысячи лет дольше, чем считалось ранее 9.12.2021, 15:18

Ученые изучили образцы почвы, полученные из канадской вечной мерзлоты.

Канадские ученые обнаружили следы древних ДНК, которые показали, что мамонты и дикие лошади Юкона существовали еще 5000 лет назад, пишет «Новое время».

Ученые изучили образцы почвы, полученные из канадской вечной мерзлоты. Там они обнаружили образцы ДНК, по которым смогли восстановить историю окружающей среды, охватывающую последние 30 тыс. лет.

Результаты своего исследования они представили в журнале Nature Communications.

«Объем генетических данных в вечной мерзлоте огромен и действительно позволяет масштабировать экосистему и эволюционную реконструкцию, не имеющую аналогов на сегодняшний день по сравнению с другими методами», — говорит Тайлер Мурчи, научный сотрудник отдела антропологии Макмастерского Университета и ведущий автор исследования.

Ученые смогли воссоздать историю различных животных и растений, которые существовали во времена нестабильного климатического периода, сопровождавшего переход от плейстоцена к голоцену. Считается, что именно в это время исчезли сразу несколько крупных видов животных вроде мамонтов, мастодонтов и саблезубых тигров.

Исследователям удалось выяснить, что популяция мамонтов и диких лошадей Юкона начинала резко снижаться еще до начала перехода между периодами. Ранее считалось, что оба вида были уничтожены в результате истребления людьми.

Тем не менее, и шертистый мамонт, и североамериканская лошадь все еще проживали в Юконе около 5000 лет назад.

«И, хотя мамонты уже вымерли, лошади все еще продолжают жить. Лошадь, которая жила на Юконе 5000 лет назад, напрямую связана с современным видом лошадей. С биологической точки зрения, это делает лошадь коренным североамериканским млекопитающим», — отмечает Росс Макфи из Американского музея естественной истории.

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