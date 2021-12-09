Очередной тайм Путин точно проиграл 1 9.12.2021, 15:20

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США применили против Кремля его же тактику.

Путин все последние месяцы последовательно повышал ставки вокруг Украины. И кое-что за это уже получил: из проекта оборонного бюджета США исчезли дополнительные санкции в отношении Северного потока -2 и российского суверенного долга. Конечно, они там еще могут появиться, ведь Байден довольно последовательно осуществляет политику кнута и пряника в отношении России, пишет экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В последнее время и США стали повышать ставки – тактика верна, но содержит немало угроз эскалации. Именно поэтому решение поддерживать диалог между США и РФ относительно нас – новость еще не хорошая, но тем не менее обнадеживающая.

Но не ждите, что Путин быстро уведет свои войска – ему нужен рычаг на нас и Соединенные Штаты. Это пока что не конец российской игры, но очередной тайм Путин точно не выиграл.

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