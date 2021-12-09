Комиссия по нацбезопасности проверит договор «Беларуськалия» и «Литовских железных дорог» 3 9.12.2021, 15:37

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фото: ТАСС

Скандал из-за санкционного калия набирает обороты.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис попросит правительственную комиссию по национальной безопасности оценить соглашения «Литовских железных дорог» и белорусского производителя калийных удобрений «Беларуськалий», сообщает LRT.

Комиссия решит, соответствует ли соглашение интересам нацбезопасности Литвы. С 8 декабря вступают в силу санкции США против «Беларуськалия», который перевозит свои удобрения через Клайпедский порт и железнодорожную инфраструктуру Литвы. Санкции США не распространяются на Литву, поэтому дальнейшее выполнение обязательств будет зависеть от решений государственных органов Литвы и позиции банков по обработке платежных поручений «Беларуськалия».

Введенные Евросоюзом санкции против «Беларуськалия» не распространяются на контракты, подписанные до июня этого года.

Напомним, из-за ситуации с белорусским калием в отставку подал министр транспорта Мариус Скуодис, пригрозил отставкой глава МИД Габрюэлюс Ландсбергис.

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