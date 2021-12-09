В Литве разразился правительственный кризис из-за транзита продукции «Беларуськалия» 20 9.12.2021, 16:02

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Фото: delfi.lt

Министры уходят в отставку.

8 декабря санкции США против компании «Беларуськалий» вступили в силу. Однако литовская госкомпания «Литовские железные дороги» (ЛЖД) заявила, что в декабре продолжит транзит удобрений из-за того, что белорусская компания внесла авансовые платеж. Из-за этого в Литве разразился большой скандал, постепенно начали выяснять обстоятельства. Министров транспорта и иностранных дел могут отправить в отставку, пишет telegraf.by.

«Репутационный ущерб»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 9 декабря заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США «Беларуськалий» внес предоплату «Литовским железным дорогам» (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу 8 декабря.

«Я просто хочу сказать простую вещь — вчера вечером я сказал премьер-министру Ингриде Шимоните, что готов уйти в отставку и жду ее решения… Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве», — цитирует его 15min.lt.

Также Ландсбергис сказал, что не знает, должен ли министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис уйти в отставку.

В свою очередь премьер Литвы заявила, что пока не приняла решение по вопросу отставки главы МИД и министра транспорта и коммуникаций Мариуса Скуодиса. Она пообещала найти возможность расторгнуть без финансового ущерба контракт ЛЖД с «Беларуськалием».

«Мы обязательно найдем решение о расторжении договора таким образом, чтобы для Литовской Республики в связи с этим не возникло малейшей угрозы финансового ущерба», — сообщил ТАСС.

По словам главы МИД, «Литовские железные дороги» проинформировала правительство только о предоплате за услуги в конце сентября, а «о дальнейших платежах, которые имели место, не сообщили».

Кроме того, Ландсберг заявил, что у правительства не было юридически четкого способа расторжения соглашения.

«Будет ли он? Я хочу в это верить», — отметил политик, назвав ситуацию очень сложной. И сказал, что расторжение контракта может стоить около полумиллиарда евро.

«Пытались вернуть, но банк отклонил»

В свою очередь, «Литовские железные дороги», утверждает, что об авансом платеже за декабрьские услуги были информированы министерства транспорта и иностранных дел.

По словам главы компании Мантаса Бартушки платеж может обеспечить транзит еще и до конца января.

9 декабря на заседании Либерального движения Сейма, один из политиков отметил, что соглашение между ЛЖД и «Беларуськалием» не предусматривает аванса, поэтому у него возник вопрос, почему авансы не были внесены в соответствии с положениями соглашения, передает 15min.lt.

Однако Бартушка ответил, что ЛЖД в преддверии санкций США потребовали в октябре перейти на предоплату, чтобы в ноябре они не оказались в ситуации, когда не получат деньги за услуги. При этом, в ноябре клиент кроме нужных авансов произвел доплату по собственной инициативе.

«Мы получили в банке дополнительные авансы, банковские операции проходят автоматически, в компании нет кнопки принимать или нет… Из договора следует, что обязательства должны быть выполнены», — сказал глава ЛЖД.

Также Бартушка заявил, что компания пыталась вернуть аванс:

«Было решение вернуть их, но банк отказал в переводе. Мы ищем другие способы погасить эти нетипичные авансы».

И добавил, что необходимо юридическое решение государственных органов о приостановлении действия контракта с «Беларуськалием».

Он также заявил, что «Беларуськалий» может потребовать от литовской компании уплаты штрафов на сотни миллионов евро. И подчеркнул, что соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке только в том случае, если государственные органы примут такое решение, и что санкции США в отношении «Беларуськалия» не являются правовым основанием для литовских железных дорог для прекращения или иного приостановления деятельности.

«Банкротство ценностной политики»

В то же время оппозиция Сейма призвала правительство взять на себя ответственность за продолжение транзита «Беларуськалия».

«Ситуация требует ответственности, на этот раз правительство должно очень серьезно отнестись к отставке двух министров — транспорта и иностранных дел», — сказал Гедрюс Сурплис, депутат парламента и министр иностранных дел теневого правительства Союза крестьян и зеленых Литвы, пишет Delfi.lt.

По его словам, «крестьяне» письменно обратятся в Литовские железные дороги с просьбой предоставить доказательства предоставленной министерствам иностранных дел и коммуникаций информации об авансовых платежах.

Он заявил, что «Литва декларирует свою ценностную позицию, но не придерживается ее, поэтому Союз «с глубокой грустью должен объявить о банкротстве ценностной политики».

Он также сказал, что попросит МИД объяснить, почему те не были подготовлены к санкциям.

«Мы должны извиниться перед стратегическими партнерами Литвы в Соединенных Штатах за то, что сегодня они погнались за поездом Лукашенко по производству удобрений», — сказал Сурплис.

«Очевидно, кто виноват»

А Гинтаутас Палукас, старейшина оппозиционной фракции Социал-демократической партии, назвал ситуацию «ценным банкротством внешней политики» и потребовал ответственности премьер-министра Ингриды Шимоните и министра иностранных дел Г. Ландсбергиса.

«Мне очевидно, кто виноват — главный внешнеполитический руководитель и глава правительства в сложившейся ситуации, а все остальные — лишь часть цепи. Было бы очень несправедливо и безответственно перекладывать ответственность на тех, кто не принимает таких решений самостоятельно или произвольно», — сказал он.

Что будет дальше?

Напомним, 8 декабря государственная литовская компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) в декабре продолжит транзит удобрений «Беларуськалия», против которого 8 декабря вступили в силу санкции США.

Компания грузовых перевозок LTG Cargo (которая входит в ж/д группу) в этом месяце должна перевести около 1 млн тонн белорусского груза. Поэтому, как и прежде, через Литву будут ездить по 6-9 составов в сутки.

Там уточнили, что дальнейшее предоставление услуг белорусской компании будет зависеть «от режима санкций, решений государственных ведомств и позиции банков в вопросе обслуживания ее денежных переводов».

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