Украинские военные: Если россияне пойдут в наступление, нормально получат по зубам 4 9.12.2021, 16:44

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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украина не даст слабину.

«Новое время» спросило украинских военных, возможно ли нападение России в начале 2022 года, как это прогнозируют украинская и западная разведки, и насколько Украина готова к худшему сценарию.

Андрей Рымарук, руководитель военного отдела Благотворительного фонда Вернись живым:

Сказать, что сейчас Россия готовится напасть на Украину и концентрирует большое количество войск… это не так. Пиковое увеличение военной техники и живой силы было в апреле. Тогда их было на 20% больше, чем сейчас.

Линия обороны на востоке Украины — система траншей, окопов, взводно-опорных пунктов, рот и т.д. Проехать мимо десятков тысяч заминированных квадратных километров будет невозможно. Вторая цифра – 90 тысяч человек. Смогут ли они прорваться и удержать такую территорию? Конечно нет. Если нападение и будет, то гораздо гибриднее, чем в 2014 году.

Позывной Фрост, военнослужащий ВСУ:

Не могу сказать да или нет. Я сам сейчас в ожидании. Мои друзья сейчас на фронте, я о них переживаю.

Они испытывают наши нервы, не дадим ли мы слабину. Если пойдут в наступление, нормально получат по зубам. Возможности есть. Мы не так слабы, как когда-то.

Олег Сидоренко, военнослужащий ВСУ:

Я вижу в этом косвенную агрессию. Ведь за нами весь мир, который за годы войны доказал, что готов поддержать, если необходимо, и военной миссией, и живой силой нашу независимость. Я не вижу проявлений агрессии со стороны «орков» как на севере со стороны Беларуси, так и со стороны Российской Федерации. Но расслабляться нашим ребятам некогда. Конечно, они все готовы.

Мы уже немало вражеской силы уничтожили. Вспомните Таманскую дивизию: сколько там ребят-россиян было брошено прямо на смерть. Сколько было брошено насмерть из Ростовской бригады. И они все потерпели поражение. Мы готовы дать достойный отпор любому противнику, который нападет на нашу страну.

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