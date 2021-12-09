В оккупированный Крым прибыла делегация лукашистов

В оккупированный Крым прибыла делегация лукашистов17
- 9.12.2021, 16:57
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Официальный Минск открыто признает аннексированный полуостров российским.
Сегодня в оккупированный Россией украинский Крым прибыла лукашенковская делегация, сообщает РИА «Новости».
В состав делегации вошли лукашисты Александр Шатько, Александр Шпаковский, Алексей Дерман, Сергей Лущ, Алексей Авдонин.
Как недавно заявил Александр Лукашенко, он сам намерен посетить Крым, и есть договоренность с Владимиром Путиным, а также что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.