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В оккупированный Крым прибыла делегация лукашистов

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  • 9.12.2021, 16:57
  • 15,828
В оккупированный Крым прибыла делегация лукашистов

Официальный Минск открыто признает аннексированный полуостров российским.

Сегодня в оккупированный Россией украинский Крым прибыла лукашенковская делегация, сообщает РИА «Новости».

В состав делегации вошли лукашисты Александр Шатько, Александр Шпаковский, Алексей Дерман, Сергей Лущ, Алексей Авдонин.

Как недавно заявил Александр Лукашенко, он сам намерен посетить Крым, и есть договоренность с Владимиром Путиным, а также что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

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