«Будут массовые посадки чиновников» 4 9.12.2021, 17:03

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К чему приведут «контрсанкции»?

Постановление о контрсанкциях в отношении ряда продуктов из ЕС, США, Канады и еще семи стран вызвало много разговоров и вопросов. Останутся ли импортные товары из принятого списка на полках, что будет с ценами? Представители крупного ритейла, с которыми поговорила «Наша Нива», убеждены: товары с полок не исчезнут, но цены могут подрасти.

«Я так понимаю, что в модели этих санкций руководствовались примером России — запрещать только то, что в какой-либо форме производишь сам, чтобы не оказались пустыми полки, — говорит представитель сети, которая известна своим широким рыбным ассортиментом. — Такова квинтэссенция давней идеи чиновников о полном импортозамещении.

Я слышал, что дискуссия велась и о запрете детского питания, но не запретили, потому что явно не в состоянии сами наполнить рынок.

Рыбу тоже не запретили — у нас под 80 импортеров, а у самих моря нет — и была бы катастрофа из-за отсутствия рыбы на рынке, а также у переработчиков.

В отличие от России, которая может позволить себе запретить ввоз морепродуктов, имея свои моря и производителей».

«Ясно, что санкции приводят к повышению цен и сужению ассортимента — это всегда, — говорит другой менеджер ритейла. — А последствия я вижу такие: снизится, например, доля продовольственного туризма из России (богачи и средний класс очень активно ездили к нам поесть того, чего нет у них).

Очевидно, будет некая попытка передела рынка. Она может, по моему мнению, привести к массовым посадкам чиновников МАРТа в какой-то средней перспективе. Ведь принцип квотирования — он непрозрачный, субъективный. Кому давать? А кому не давать? Следствие, как говорится, разберется. Будут наблюдать, кто станет получать квоты.

В целом же, пропадут или сильно вырастут в цене польские яблоки, мандарины — это из чувствительного. Думаю, отсутствия сыров или итальянских колбас рынок не заметит — и так очень узкий круг был любителей, которые могли позволить себе качественные импортные продукты. Белорусы реально здесь смогут заменить линейки предложений. Запрет поставок сырых молочных и мясных товаров, я считаю, будет не очень чувствителен, так как Россельхознадзор контролирует, чтобы белорусы нигде не «левачили».

Угрозы ритейлу, который зарабатывает на объемах продаж, собеседники не видят.

«Я пока не вижу причин, почему торговые сети что-то потеряют — ритейлу по барабану, он заменит одни позиции другими, — говорит наш собеседник. — Я вижу, что сильно пострадают рестораны, занимавшие нишу премиальной кухни, ведь им придется заменять качественные продукты местными. Вот для них это проблема, в отличие от ритейла.

Но в сухом остатке за все заплатит потребитель, так как я не думаю, что продукты возьмут и исчезнут. Я скорее ставлю на то, что послезавтра в Сербии «появится» большой сырный завод, и большой мясокомбинат, с наклейками которого к нам спокойно будет идти санкционная продукция.

Сербия, Турция, станут для Беларуси тем, чем Беларусь стала для России после введения их санкций».

«У меня пока вопрос, и я не вижу вразумительного ответа, обеспечим ли мы граждан мандаринами на Новый Год? А томатами? — продолжает он. — Даже то, что африканское, преимущественно приобретается в Европе. А томаты и мандарины — только испанские, с марокканскими пока проблемы, — сказал сотрудник, специализирующийся на фруктах. — Вижу выход в том, что будем завозить через другие страны. Это самое очевидное, потому что ни хурма, ни мандарины в Беларуси не растут. Но поднимутся цены за счет вытягивания логистических цепочек».

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