В Новой Зеландии запретят продавать табак всем родившимся после 2008 года 9 9.12.2021, 17:07

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Это только часть масштабных мер Минздрава страны по борьбе с курением.

Новая Зеландия запретит продажу табака молодым людям, родившимся после 2008 года, чтобы в итоге полностью отказаться от курения. Соответствующий законопроект разработало Министерство здравоохранения страны. Его должны принять в следующем году, сообщает BBC.

Запрет на покупку сигарет и табачных изделий хотят распространить на всю жизнь молодых людей. Это только часть масштабных мер Минздрава по борьбе с курением. В Новой Зеландии хотят также в 16 раз сократить число магазинов, которым можно будет продавать сигареты – с восьми тысяч до пятисот. В министерстве надеются, что так молодые люди вообще не будут начинать курить.

Власти страны предполагают, что к 2025 году число курильщиков снизится до пяти процентов к 2025 году. Сейчас в стране курит каждый восьмой житель, 10 лет назад, когда власти только начинали бороться с табачной индустрией, курил каждый пятый.

Врачи и другие эксперты в области здравоохранения одобрили реформы властей, поскольку, как заявляют в Минздраве, курение становится причиной 25 процентов случаев онкологических заболеваний населения и остается главной причиной предотвратимых смертей.

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