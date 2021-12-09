Александра Герасименя: Надеюсь на жесткие санкции в отношении НОК 1 9.12.2021, 17:25

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Александра Герасименя

Вплоть до исключения из состава МОК.

Пловчиха и основательница Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя высказалась для проекта Play the game. Она рассказала о возможных новых санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси. Герасименя отметила, что все документы, подтверждающие положение дел в белорусском спорте, уже переданы в МОК.

«На данный момент мы ждем решения МОК в отношении НОК Беларуси. Учитывая то, что несмотря на санкции, введенные в отношении белорусского НОК, репрессии и дискриминация в отношении спортсменов, которые выразили свою гражданскую позицию, все еще сохраняются, я надеюсь, что МОК введет более жесткие санкции вплоть до исключения НОК из состава МОК», — сказала Герасименя.

В интервью Герасименя констатировала, что меры Международного олимпийского комитета, примененные по отношению к Беларуси, малоэффективны.

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