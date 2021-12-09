В Словакии пенсионерам будут платить до €300 за вакцинацию 1 9.12.2021, 17:36

Вознаграждать будут людей старше 60 лет.

Парламент Словакии одобрил предложение министра финансов Игоря Матовича о финансовых выплатах вакцинированным пенсионерам.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкие СМИ.

Депутаты одобрили предложение Матовича, согласно которому государство будет вознаграждать пожилых людей старше 60 лет за вакцинацию от коронавируса суммой в размере от 200 до 300 евро.

Каждый человек старше 60 лет, уже вакцинированный тремя дозами вакцины, получит от государства автоматически и наличными 300 евро.

Люди с двумя дозами вакцины, которые зарегистрируются для вакцинации до конца года и получат третью дозу к 15 января, также будут иметь право на 300 евро.

Те, кто получил вторую дозу с 30 июня до сегодняшнего дня или кто подал заявку как минимум до 31 декабря и получит ее до 15 января, получат 200 евро.

Люди, которые до сих пор отказывались от вакцинации, но были вакцинированы первой дозой с 25 ноября по 31 декабря, получат 200 евро.

Отдельная категория - это люди, вакцинированные препаратом Janssen, который предполагает только одну дозу. Все, кто получил одну дозу, смогут получить 200 евро, но только в том случае, если будут вакцинированы повторно до 1 марта следующего года.

По словам Матовича, несколько исследований показывают, что эффективность Janssen резко падает со временем.

Люди смогут снять деньги почтовым переводом в почтовом отделении. Следовательно, они не будут выплачиваться в виде ваучера, привязанного к использованию в отелях или ресторанах.

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