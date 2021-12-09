Новая глава МВД Германии назвала действия режима Лукашенко бесчеловечными 3 9.12.2021, 18:09

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Нэнси Фезер

Минск эксплуатирует людей, находящихся в бедственном положении.

Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) назвала "скандальным и бесчеловечным" использование Минском мигрантов в качестве инструмента в конфликте с Европейским Союзом. Правитель Беларуси Александр Лукашенко эксплуатирует людей, находящихся в бедственном положении, ради достижения внутриполитических целей, заявила Фезер в четверг, 9 декабря, в Брюсселе в ходе своей первой встречи с коллегами по должности из других государств ЕС, сообщает "Немецкая волна".

Вместе с тем Евросоюз достиг "первых успехов" в урегулировании этого конфликта, считает Нэнси Фезер. Она назвала важным соблюдение правовых стандартов на границах ЕС. Кроме того, необходимо обеспечить доступ гуманитарных организаций и европейской пограничной службы Frontex к мигрантам, находящимся в районе белорусско-польской границы.

Предложение Еврокомиссии

Министры внутренних дел государств ЕС проводят консультации о дальнейших мерах урегулирования кризиса, который связан с мигрантами с Ближнего Востока, доставленными белорусским режимом к границам страны. В повестку дня внесено предложение Еврокомиссии временно ограничить права мигрантов в Польше, Литве и Латвии. Оно предполагает, что в течение ближайших шести месяцев иностранцам могут разрешить подавать прошение об убежище только в определенных местах. Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что в условиях возникшего кризиса такие меры не нарушают основополагающие права и свободы в ЕС.

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