Отток капитала из России установил рекорд за семь лет 2 9.12.2021, 18:14

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В виде оттока страну покинуло две трети условной валютной прибыли, которую заработала экономика.

Куш из нефтегазовых долларов, который сорвала Россия, благодаря взлетевшим ценам на сырье, продолжает стремительно утекать из страны, пишет finanz.ru.

Отток капитала бьет рекорды за 7 лет по мере того, как бизнес эвакуирует прибыль на офшорные счета, а граждане в беспрецедентных объемах покупают иностранные акции, выводя сбережения из рублевой зоны.

Как сообщил в четверг ЦБ, за январь-ноябрь 2021 года чистый вывоз капитала частным сектором составил 73,9 млрд долларов, в 1,5 раза превысив показатель за тот же период прошлого года.

В виде оттока Россию покинуло две трети условной валютной прибыли, которую заработала экономика. ЦБ оценил ее в 111,4 млрд долларов - на таком уровне оказался профицит текущего счета платежного баланса (то есть разница между основными валютными потоками в страну и из нее).

Словно решето, которое невозможно наполнить, российская экономика продолжает протекать валютой на десятки миллиардов долларов, и чем больше экспортной выручки поступает в страну - тем выше становится отток.

Почти половину итоговой суммы обеспечивают операции крупного бизнеса, который выводит деньги в виде прямых инвестиций в капитал офшорных структур.

Накопленным итогом за 12 месяцев такой отток составил около 30 млрд долларов, оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Несмотря на политику деофшоризации, апелляции к патриотизму и угрозы уголовных дел, компании от малых до больших продолжают парковать деньги на Кипре и в других популярных юрисдикациях. Структура и динамика потоков капитала указывает на низкий аппетит к капиталу внутри страны, а вместе со внешними ограничениями это давит на российский рубль и держит недооцененным, говорит Долгин.

Физические лица также подключились к оттоку на фоне биржевого бума, охватившего, по данным МосБиржи, уже больше 20% трудоспособного населения страны.

За три квартала 2021 года россияне вложили 616 млрд российских рублей в покупку иностранных акций, а накопленным итогом с начала 2020-го - 1,09 триллиона. Это в 12 раз больше, чем за предыдущие два года (90 млрд российских рублей), но пока конца этого тренда не видно. «Российские инвесторы активно инвестируют в мировые рынки, и этот канала оттока капитала, вероятно, сохранится», - прогнозирует Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Покупки российских акций частными инвесторами также оборачиваются оттоком капитала: приходящие на биржу россияне де-фактов покупают бумаги у нерезидентов, которые, по данным ЦБ, выступают главными продавцами весь год, а за январь-откябрь вывели с рынка 5 млрд долларов.

«Если сравнить частный отток с приростом рублевой денежной массы, то инвесторы больше половины средств, заработанных в России, вкладывают в иностранные активы», - говорит управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев.

Впрочем, государство подает им пример, направляя каждый десятый российский рубль доходов бюджета в валюту и золото для наполнения ФНБ.

Согласно закону о бюджете, в 2022-24 гг Минфин планирует отправить в ФНБ еще 112 млрд долларов. В такую сумму оцениваются нефтегазовые доходы казны от цены барреля выше планки отсечения (43 доллара в текущем году).

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