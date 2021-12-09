Байден анонсировал «инициативу демократического обновления» 9.12.2021, 18:49

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Джо Байден

США направят $400 млн на поддержку независимых СМИ, борьбу с коррупцией и защиту свободных выборов.

Президент США Джо Байден объявил на Саммите за демократию "инициативу демократического обновления". Об этом сообщает Белый дом в четверг, 9 декабря.

В инициативу входят пять основных положений: поддержка независимых СМИ, борьба с коррупцией, поддержка тех, кто, по мнению США, проводит демократические реформы, продвижение технологий ради демократии, а также защита свободных и честных выборов. На эти цели пойдет 424,4 миллиона долларов от Госдепа, Агентства США по международному развитию (USAID) и Минфина.

В частности, $30 миллионов пойдут на специальный фонд, который будет поддерживать независимые СМИ, еще $5 миллионов пойдет на создание "акселератора жизнеспособных СМИ". Наконец, $9 миллионов пойдет на фонд защиты журналистов от исков о клевете и $3,5 миллиона - на создание "платформы защиты журналистов", включая их обучение и психологическую поддержку.

Также будут выделены средства на борьбу с коррупцией, включая $11,5 миллиона на "программу глобальной ответственности", $17,6 миллиона на "фонд реагирования на коррупцию", $6,5 миллиона на создание "глобальной инициативы по привлечению частного сектора в борьбу с коррупцией".

Еще более $15 миллионов потратят инициативу, призваную не допустить отмывания коррупционных доходов в США и других странах.

Кроме того, $33,5 миллиона пойдет в фонд поддержки женщин в политическом руководстве, $10 миллионов - на поддержку организаций гражданского общества, до $15 миллионов - на инициативу организации "ненасильственных социальных движений".

В свою очередь $122 миллиона пойдет на многостороннее партнерство, призванное помочь профсоюзному движению по всему миру. $20,3 миллиона выделены на "создание открытых, безопасных и инклюзивных" цифровых экосистем, почти $4 миллиона на "утверждающие демократию технологии", $5 миллионов - на фонд борьбы с цензурой, $2,5 миллиона на "коалицию по обеспечению честности выборов", $17,5 миллиона - на создание "фонда защиты демократических выборов", $55 миллионов на "партнерство ради демократии" и $10 миллионов на "фонд демократического возобновления".

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