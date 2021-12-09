БОР подвел итоги 39-го дня забастовки 9.12.2021, 19:12

Что происходит на предприятиях?

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги тридцать девятого дня забастовки.

Количество неработающего населения на сегодняшний день составляет порядка 800 тысяч из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом, вышедшие в забастовку, погибшие от коронавируса.

На Жабинковском сахарном комбинате уволено 30 высококвалифицированных специалистов. Также идут увольнения на ОАО «Беларуськалий». В списках по информации пресс-службы БОРа около 2000 сотрудников.

На МТЗ «добросовестным» работникам выплатят (если повезет) премии в размере 100 рублей. 50 сертификатом и еще 50 на карту.

За последние два месяца более десятка предприятий в Беларуси признаны банкротами.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подал в отставку из-за репутационного ущерба, нанесенного государству. Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис также объявил о своем уходе с поста. Премьер-министр Ингрида Шимоните пообещала найти способ разорвать контракт с «Беларуськалием».

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