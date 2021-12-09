Новый канцлер Германии Шольц пересел на бронированный Mercedes-Benz 9.12.2021, 19:19

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Предшественники Шольца Меркель и Шредер имели в служебном использовании Audi и Volkswagen.

Новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц пересел на Mercedes-Benz S680 Guard, стоимость которого составляет более €500 тыс. Об этом 8 декабря сообщило издание Nordkurier.

Предшественники Шольца в должности канцлера Германии Ангела Меркель и Герхард Шредер имели в служебном использовании автомобили Audi и Volkswagen, отмечает издание.

Служебный автомобиль нового канцлера извне мало чем отличается от обычного Mercedes, однако на самом деле это "почти неприступная крепость" весом 4200 кг, пишет издание.

Кузов авто сделан из специальной стали, стеклопакеты толщиной с руку, благодаря чему люди внутри автомобиля защищены от выстрелов и взрывов. Автомобиль укомплектован специальными колесами, позволяющими ему продолжать движение даже с уничтоженными шинами. Также он оборудован автоматической системой противопожарной защиты, которая может гасить огонь под или вокруг транспортного средства.

В случае газовой атаки извне резервуар избыточного давления свежего воздуха обеспечивает непрерывную подачу кислорода в салон, сообщает Nordkurier.

В автомобиле есть несколько мониторов и все необходимые коммуникационные и информационные системы, кожаные сиденья раскладываются, если пассажир захочет отдохнуть.

Однако канцлер не имеет права управлять автомобилем самостоятельно, отмечает издание. Во-первых, для этого ему понадобятся дополнительные водительские права, а во-вторых, глава правительства не может самостоятельно сесть за руль из соображений безопасности.

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