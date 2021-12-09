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Завтра в Беларуси ожидается до -15 градусов

  • 9.12.2021, 19:32
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Завтра в Беларуси ожидается до -15 градусов

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за гололеда.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 декабря из-за гололеда, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, а также гололед, на дорогах гололедица. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, утром и днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от нуля по югу до минус 15 градусов по северу. Днем температура воздуха составит ноль - плюс 5 градусов, по северу столбик термометра опустится до 2 градусов мороза.

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