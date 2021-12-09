Лукашенко боится каждого белоруса 3 9.12.2021, 19:47

8,262

Ни у кого нет даже малейшего сомнения, что Беларусь станет свободной.

Узурпатор не просто так боится рабочих с производств и ученых людей. Когда воедино сливаются силы интеллигенции и рабочего класса, никакой речи о том, что диктатура сможет удержаться, не может, пишет читатель телеграм-канал «Баста!»

Выхода у диктатора уже давно нет. Во много раз возросшие силы санкций и нескончаемая ненависть абсолютного большинства вынуждают его идти на отчаянные шаги, которые оборачиваются очередными самострелами.

Ни у кого нет даже малейшего сомнения, что Беларусь станет свободной. Насильно мил не будешь.

Наше сопротивление уже вошло в историю. Мирные протесты и методы борьбы стали абсолютным новшеством в мировой истории. Белорусы — это сильная и гордая нация, в истории которой есть огромное количество побед. Победа над лукашизмом тоже обязательно придет к нам, если мы сделаем наш финальный шаг — останемся дома.

Сейчас Лукашенко особо уязвим, а это значит, что пришло время нанести решающий и самый важный удар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.