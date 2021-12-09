Лукашенко боится каждого белоруса

Лукашенко боится каждого белоруса3
- 9.12.2021, 19:47
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Ни у кого нет даже малейшего сомнения, что Беларусь станет свободной.
Узурпатор не просто так боится рабочих с производств и ученых людей. Когда воедино сливаются силы интеллигенции и рабочего класса, никакой речи о том, что диктатура сможет удержаться, не может, пишет читатель телеграм-канал «Баста!»
Выхода у диктатора уже давно нет. Во много раз возросшие силы санкций и нескончаемая ненависть абсолютного большинства вынуждают его идти на отчаянные шаги, которые оборачиваются очередными самострелами.
Ни у кого нет даже малейшего сомнения, что Беларусь станет свободной. Насильно мил не будешь.
Наше сопротивление уже вошло в историю. Мирные протесты и методы борьбы стали абсолютным новшеством в мировой истории. Белорусы — это сильная и гордая нация, в истории которой есть огромное количество побед. Победа над лукашизмом тоже обязательно придет к нам, если мы сделаем наш финальный шаг — останемся дома.
Сейчас Лукашенко особо уязвим, а это значит, что пришло время нанести решающий и самый важный удар.