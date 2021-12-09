На «саммите за демократию» президент Польши говорил о Беларуси 2 9.12.2021, 19:55

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Сильная речь Анджея Дуды.

Президент Польши Анджей Дуда выступил с речью на Саммите за демократию. «Белсат» публикует его речь полностью.

– Уважаемые господа! Главы государств и председатели правительств! Лидеры демократического мира!

Позволю себе поделиться с вами личным раздумьем. Тридцать один год назад я впервые голосовал на свободных выборах и впервые в истории послевоенной Польши мое поколение получило возможность избрать президента демократическим путем. Год назад я стал вторым президентом в истории моего государства, которого переизбрали на этот пост. Это произошло в условиях рекордной явки избирателей и честной борьбы с моим оппонентом, Рафалом Тшасковским, нынешним президентом Варшавы.

Если бы мне пришлось выступать перед вами более десяти месяцев назад, я, наверное, рассказал бы – как и многие из вас – о своей стране, Польше, которая много раз должна была платить за демократию кровью ее сыновей и дочерей.

Наверное, я говорил бы также о приоритетах нашего поколения мировых лидеров и о нашей великой задаче. А она, по моему мнению, в том, чтобы остановить неравенство, которое в постпандемийном мире, к сожалению, только усиливается. Почти во всех странах – и в масштабах, которых мы до сих пор не знаем. Моя страна здесь тоже не исключение.

Наверное, я говорил бы, что демократия должна вернуться к корням: дискуссия снова должна быть дискуссией, а не призывом цензурировать оппонентов, политическая борьба не может дегуманизировать противника, так как противник – такой же человек, который – по разным причинам –имеет отличные от наших взгляды.

Но за это время случилось нечто важное, что изменило мои взгляды на дискуссию о демократии. Через четыре недели после моего переизбрания, когда более 20 миллионов моих соотечественников, полек и поляков, использовали право голоса, наши соседи, белоруски и белорусы, были в очередной раз и самым брутальным образом такого права лишены. А Беларусь находится в 180 километрах от Варшавы. Там сейчас граница демократии, а может даже и больше – бездна между демократией и ее отсутствием.

В Беларуси нет дискуссии об избирательной системе, о неравенстве, о меньшинстве и идеологии. Это наша роскошь, людей Запада. Там сейчас забота, как вытащить из тюрем 900 человек, единственным проступком которых стало желание свободных выборов. И как отстранить от власти диктатора, который правит уже 27 лет, который, нарушая все принципы цивилизованного мира, сфальсифицировал голосование и задушил мирные протесты.

Почему я говорю о Беларуси? Ведь Польша, спасибо Божьей благодати за нашу выстраданную в 80-х годах свободу, взяла на себя когда-то обязанность: быть опорой демократии в Восточной Европе! Это достойная задача, но она имеет и свои последствия. Мы остаемся на мушке кремлевской пропаганды, а с недавнего времени отбиваем на нашей границе атаки гибридной операции, которую предпринял диктатор Александр Лукашенко.

Меня спросили об обязательствах – и я торжественно заявляю нашим белорусским братьям и хочу, чтобы это было услышано повсюду на востоке от Польши: Польша продолжит поддерживать демократию, потому что я считаю, что моя дочь, рожденная в 1995 году, которая ни секунды не жила в диктатуре, и ее белорусская ровесница, которая никогда не видела свободных выборов, – это две равные между собой личности с одинаковыми правами.

ДЕКЛАРИРУЮ как Президент Республики Польша, что 180 тысяч белорусок и белорусов, нашедших работу или защиту в Польше, будут приняты нами как кровные и самые дорогие гости.

ЗАЯВЛЯЮ, что Польша осознает: поддержка демократии имеет свою цену. В том числе и ту цену, что сегодня платят наши пограничные службы, полиция и армия, охраняя восточную границу Европейского Союза от мести диктатора, от тирании и презрения к человеку. Я говорю это не только как президент Республики Польша.

Я говорю это как Анджей Дуда, который в 2025 году завершит свое президентство и отдаст власть демократически избранному преемнику или преемнице. А после с гордостью станет обычным гражданином, простым избирателем. И я верю, что белорусы и белоруски когда-нибудь увидят такую же демократическую нормальность.

Такую, в которой президенты меняются, а остаются они – свободные граждане, вольные и свободные избиратели. Призываю всех присутствующих к солидарности в этом деле, призываю к солидарности с Беларусью. Сегодня это один из важнейших вызовов, стоящий перед демократическим миром.

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