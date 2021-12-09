Белорусский священник-айтишник ведет проповеди в Instagram и открывает IT-класс 9.12.2021, 20:17

Отец Павел «пилит контент» в соцсетях и молится за Илона Маска.

Пять лет назад отец Павел сменил офисное кресло и должность руководителя небольшой компании на служение в сельской церкви. Как он признаётся сам, бывших айтишников не бывает, поэтому начал вести проповеди в прямом эфире в инстаграме, продолжает «пилить контент» в соцсетях и молится за Илона Маска. А ещё придумывает проекты, чтобы люди с ограниченными возможностями почувствовали себя нужными и важными. Один из них — IT-курсы. Павел Сергеев уже нашел класс с wi-fi, преподавателя, администратора, не хватает только ноутбуков, пишет dev.by.

В десять утра в храме Рождества Христова заканчивается служба и отец Павел Сергеев выходит навстречу в длинной черной рясе. Уже два месяца он служит в небольшой церкви в спальном районе Гродно, говорит, после проповеди расписана каждая минута: встречи со студентами, работа с волонтерами и много чего ещё.

— У вас в инстаграме написано «Священник. Блогер». А так можно? — спрашиваем, пока батюшка разливает чай.

— В инстаграме можно выбрать профессиональный аккаунт, а можно авторский. Если ты блогер — открыто больше статистики, есть бонус в плане охватов. Поэтому я — блогер, пилю контент. А в шапке профиля указано: «о проблемах церкви с юмором». Направление тяжёлое, узкое, болезненное.

Контент в инстаграме разный. Например, в одном из постов отец Павел делится впечатлениями о фильме «Молодой папа», а в комментариях его подписчики рассуждают, какие церковные проблемы фильм поднимает. И немного журят обилие откровенных сцен. «И не говорите, что батюшка благословил смотреть, я тут ни при чём, предупреждаю, на исповеди на меня не ссылаться», — смеётся священник.

«После смерти скажу: «Господи, вот тебе все порталы, сайты и приложения». А он: «Зачем мне это?»

Прежде чем отец Павел начнёт рассказывать про свои проекты, мы возвращаемся с ним на 12 лет назад. Тогда он был студентом БГТУ, учился на маркетолога, думал о духовном и развивал себя во всех направлениях, которые были интересны.

— В 20 лет произошёл переломный момент, я задумался над смыслом жизни, смерти, так стал верующим, — 32-летний Павел Сергеев вспоминает свой путь: «маркетолог — IT-священник». — Когда начал ходить в церковь, всё время искал разные активности среди молодежи: «Давайте что-нибудь придумаем!».

Наше молодежное движение (такое братство верующих, куда входило 200 человек) бесплатно делало сайты для храмов. В моем окружении было много айтишников. Как их находил? Через социальные сети. Еще мы занимались детьми с ДЦП: помогали им развивать моторику, читали сказки, подключали специалистов, приглашали психологов.

После университета Павел переучился на программиста — освоил HTML5 и CSS, PHP и MySQL. Открыл небольшую компанию. Работал с Joomla, WordPress, Bitrix, «осваивал фреймворки, делал сайты как с нуля, так и редактировал шаблоны». Плюс занимался комплексным seo и контекстной реклама под ключ. Потом нанял программиста и дизайнера, а сам вернулся в продажи.

Себя в тот период священник описывает как «хулиганистого человека». Но, говорит, вера сделала его другим. Заставила задуматься над будущим и перед глазами всплыла картинка:

— Я умер, моя душа перед Богом. И что я ему скажу? Господи, вот эти все порталы и сайты, приложения. Всё это тебе. А он ответит: «А зачем мне это? Мне нужно что-то другое». И я решил инвестировать своё время и силы в то, что не сгорит. Фирмы сгорают, деньги обесцениваются, а инвестиции в духовность — нет.

Так Павел Сергеев в 27 лет закончил семинарию и стал священником, его отправили работать в деревенскую церковь в Слуцком районе. Для человека деятельного, у которого проекты рождаются постоянно, новое место вызвало «вселенскую тоску и грусть». Оказалось, местным не до технологий батюшки.

— Выходишь в храм, стоит десять бабушек, и ты начинаешь произносить проповедь, хочется донести важную богословскую мысль, а они: «Баааацюшка! Мы пойдзем кароў даіць, канчайце ўжо гаварыць». Я считал, мои проповеди в деревне никому не нужны, но с другой стороны, внутри меня есть что-то, что имеет ценность. Возможно, аудитория не та.

И тогда я взял телефон и стал снимать прямые эфиры богослужений для Instagram. Сперва прихожане восприняли это настороженно. И я объяснял: «Представьте, сейчас здесь стоит 10 человек, а на самом деле в храме 70. Нас смотрят онлайн ещё 60 человек».

Подписчики присылали вопросы, записки, о ком помолиться, жители Слуцка стали приезжать на службы. Я так и говорил, что сегодня на проповедь приехал мой подписчик, — рассказывает отец Павел. — А кто-то делился: дочка живет в США, теперь тоже смотрит проповеди.

По словам священника, был и момент отчаяния. Он перестал включать эфиры, но люди стали спрашивать, что случилось. Оказалось, кто-то смотрел службы в дальней дороге, кто-то в больнице.

Что касается финансовой стороны, то, по словам священника, его этот вопрос не сильно волновал. Уйдя из IT, сильно потерял, да. Как купил в те времена машину, так на ней ездит до сих пор.

— Священник живёт по послушанию, как солдат в армии. Куда епископ скажет — туда и едёт. После пятого переезда задумался о жилье, будущем для сына и жены. Практически во всех церквях (греческой, сербской, болгарской, польской, литовской), священники подрабатывают на светских работах или имеют бизнесы, а служат на выходных. В РПЦ и БПЦ не так. У нас это не принято, — говорит Павел.

И вспоминает, как в храме святителя Николая Чудотворца в деревне Лядно бывало так, что зимой не хватало денег на газовое отопление. Приходилось брать из декретных.

«20 человек с ограниченными возможностями ждут курсы: «Мы уже готовы!»

Через 3,5 года жизни из деревни Лядно Павла Сергеева перевели на службу в Гродно. И тут он начал придумывать один проект за другим, за плечами уже был опыт организации собственного бизнеса.

— Когда стал меняться внутренне, изменилось мышление: если могу себя поменять, значит, могу взять ответственность за кого-то другого. Думаю, вера очень сильно повлияла на мой предпринимательский дух, — объясняет священник.

У отца Павла сейчас несколько проектов: открытие инклюзивной пекарни «Пчела» (с ним он участвовал в конкурсе социальных проектов Social Weekend), свечного цеха. Но под номером один — запуск ИТ-курсов для людей с ограниченными возможностями. Когда многие из них стали писать священнику в инстаграме: «Батюшка, здравствуйте! Может, поможете найти работу?», стало понятно, что для особенных людей открыты далеко не все двери. Наоборот, слишком много нюансов их вообще закрывают.

— Вот какой кейс: государство определяет людей с инвалидностью в определенные ПТУ, и учат, как правило, на обувщиков. Например, есть такой парень Макс, у него деформированы пальцы, вывернуты в другую сторону. Как схватить пальцами шило и с усилием его пропихнуть? Да, он отучился, но ни одну пару обуви не смог сшить. После ПТУ обошёл пять предприятий, никто не взял, — рассказывает отец Павел. — Зато Макс нормально печатает тексты на клавиатуре, может редактировать фотографии, монтировать видео. Сейчас изучает криптовалюту, до этого закончил курсы по продажам.

Но предложений на рынке труда для 28-летнего Макса нет — и он вынужден сидеть дома. И сам парень, и священник Павел Сергеев верят: это временно. У Макса есть желание работать, у батюшки — идеи, как люди с ограниченными возможностями могут найти себя в жизни.

Мы садимся в машину священника и едем смотреть тот самый класс, который готов принять ИТ-школу. Машина останавливается возле исторического центра, прямо у Гродненской епархии. Здесь на первом этаже выделено помещение для будущих айтишников.

Отец Павел планирует три направления: тестирование, программирование и SMM. Учеников находит по-разному: через инстаграм, через мероприятия для людей с инвалидностью (благотворительные концерты, сборы подарков), через местные СМИ.

— Идея IT-классов пришла в мае, об этом написали в социальных сетях и тут же откликнулась одна фирма. Пообещала отдать новую мебель из офиса, которая не подошла. Кто-то готов выделить для занятий своих инженеров и программистов, есть администратор. Не хватает 12—13 ноутбуков. Написал письма во множество компаний, где-то нас поставили в очередь длиною в год.

Была бы техника сейчас — тут же запустились, — делится своими планами священник. — Сейчас 20 человек с ограниченными возможностями ждут эти курсы: «Когда они начнутся? Мы уже готовы!»

«Я постоянно в тренде, изучаю Meta-вселенную»

Например, тестировщиками хотят стать ребята, которым поставили диагноз «аутизм», молодые люди с ДЦП. По подсчетам отца Павла, каждые полгода школа будет набирать новый курс.

Когда IT-школа запустится, расходы по электроэнергии, wi-fi и печенье для студентов берёт на себя епархия. Преподавателей бесплатно даст компания a1qa. Будут ли сами курсы бесплатны?

— Да, но студенты будут вносить минимальное пожертвование. Например, один рубль в месяц. Это больше педагогическая мера. Если абсолютно бесплатно будут учиться, не будет мотивации, — объясняет батюшка. — Эти пожертвования будут идти на чай-кофе, канцтовары. Это социальный проект и он не предусматривает извлечение прибыли.

В первый набор, например, уже записался Юрий из местного интерната, парень сам изучает вёрстку, пытается делать сайты, окончил курсы «графический дизайн». Самая большая мечта Юрия — найти работу и стать самостоятельным. EPAM и a1qa уже пообещали помочь ребятам устроиться тестировщиками, как только они пройдут обучение.

Пока едем с отцом Павлом из епархии в здание, где должна открыться инклюзивная пекарня «Пчела», в салоне замечаем распечатки из учебника по английскому языку и бейдж участника бизнес-школы.

— Я очень предприимчивый человек, — улыбается священник. — Хожу на курсы английского, учусь в магистратуре, изучаю психологию, посещаю курсы по SMM, чтобы освежить в памяти знания. Проходил обучение по проджект менеджменту. Я постоянно в тренде, сейчас изучаю Meta-вселенную.

Батюшка показывает нам помещение, где сделали ремонт под пекарню, поставили печь, провели канализацию. Но пока проект поставили на паузу: не хватает денег его закончить. По идее, здесь будут работать люди с ограниченными возможностями, со временем священник хочет открыть летнее кафе, чтобы каждый мог прийти сюда и съесть свежий круассан.

Выпечку пекарни священник планирует продавать в местных храмах и поставлять в рестораны Гродно.

У отца Павла планов много, говорит, если что-то не получается, он огорчается, но ненадолго:

— Очень люблю Илона Маска, молюсь за него. Желаю, чтобы его ракета долетела до Марса и вернулась, а все идеи воплотились. С интересом смотрел его конференцию, когда в Tesla закрывался финансовый год.

Для своих проектов отец Павел ищет поддержку в соцсетях, на аккаунт священника в инстаграме подписано 11,5 тысяч человек. Признаётся, написать пост раз в неделю — это тот же тайм-менеджмент. А свою откровенность в интернете с подписчиками объясняет просто:

— Чтобы стать кому-то другом, нужно самому открыться. Мы никогда не можем научить другого, но можем показать собственный пример: наши мысли, наши искушения, успехи и падения. Возможно, кто-то увидит себя. А если буду выступать как ментор — это почти не вызовет отклика. Почему я это все делаю? Меня вдохновляют интересные идеи, люди. Я в них верю.

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