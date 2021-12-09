Лукашенко удивят потери от санкций 9.12.2021, 20:24

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Диктатора ждет сюрприз.

Режим предупреждает, что готовиться нужно к худшему. Что происходит на самом деле, «Белсат» разбирался в программе «Экономика с Чалым».

Очередной пакет санкций ввели из-за миграционного кризиса. Насколько существенным будет этот удар по белорусской экономике и фактор влияния на власти Беларуси? Экономист Сергей Чалый обращает внимание:

«По-прежнему очень большие разбежки в оценках. Очень смешно было наблюдать, как власти очень по-разному, буквально с разницей в несколько дней относились к этому новому пакету. Лукашенко, как мы знаем, в интервью Киселеву сказал, что он даже не поручал считать, сколько эти санкции могут принести вреда. Ведь это мизер. И, по его словам, подсчеты будут стоить дороже, чем тот ущерб, который они могут принести».

Начинаются обострения в отношениях с Украиной – третьим торговым партнером Беларуси. Перед этим был рост рынка сбыта, включая нефтепродукты.

«Внешний фактор был определяющим в оценках происходящего на этот год, равно так же он фактически является основным в прогнозах на следующий год».

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