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«Прессбол» удалил новость о победе Шкурина в голосовании за звание лучшего футболиста Беларуси

  • 9.12.2021, 20:38
«Прессбол» удалил новость о победе Шкурина в голосовании за звание лучшего футболиста Беларуси
Илья Шкурин

Цензура в некогда главной спортивной газете Беларуси становится смешной и абсурдной.

Белорусский форвард киевского «Динамо» Илья Шкурин стал лучшим футболистом Беларуси-2021 по опросу пользователей «Прессбола». Заметка о победе форварда появилась на сайте газеты, однако позднее ее удалили, передает «Трибуна».

Отметим, что за поддержавшего перемены Шкурина проголосовали 2064 человека (30,1%). Второе место занял форвард «Гомеля» Андрей Соловей (1632 голоса, 23,8%), третьим стал нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович (730 человек, 10,6%).

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