Instagram вернет хронологическую ленту 9.12.2021, 20:51

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Соцсеть отказалась от хронологической ленты в 2016 году.

Соцсеть Instagram планирует вернуть хронологическую ленту. Об этом сообщил глава соцсети Адам Моссери во время выступления в Сенате США, пишет Techcrunch.

Соцсеть отказалась от хронологической ленты в 2016 году. Сегодня лента Instagram работает по алгоритмам, которые определяют предпочтения пользователя и показывают первыми те публикации, которые будут для человека наиболее интересными.

На слушаниях в Сенате у Моссери спросили, считает ли он, что потребители должны иметь возможность использовать Instagram без "манипулирования алгоритмами". В ответ он заявил, что соцсеть работает над версией хронологической ленты, которую надеется запустить в первом квартале следующего года.

Издание считает маловероятным, что Instagram сделает это параметром по умолчанию, учитывая преимущества, которые дают алгоритмы с точки зрения взаимодействия пользователей с приложением.

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